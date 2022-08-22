نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة البانثينول والحنة البيضاء.. صاروخ خطير لتفتيح الجسم وشد التجاعيد والتصبغات لبشرة نضرة وصافية وبياض ملفت من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة البانثينول والحنة البيضاء.. صاروخ خطير لتفتيح الجسم وشد التجاعيد، البانثينول والحناء للتفتيح من المكونات الرائعة التي يمكنك استخدامها على بشرتك لتفتيحها وتجميلها، فكريم بانثينول يقدم للبشرة كثير من الفوائد أهمها وأولها الترطيب، وهذا عن طريق فيتامين بي 5 الذي يمنحه للبشرة، وهو يساهم في منحها الرطوبة والليونة اللازمة لعلاج كافة مشاكلها ومقاومتها فما الذي يمكنه الخصول حينما تتم إضافة هذا الكريم الجبار مع الحناء البيضاء؟ هذا ما سنكتشفه من خلال مقالنا اليوم.

معجزة البانثينول والحنة البيضاء.. صاروخ خطير لتفتيح الجسم وشد التجاعيد

هذا المزيج سيجعلك تتمتعين ببشرة بيضاء فاتحة ذات لون واحد في خلال أسبوعين بالكثير، وتحتاجي لتنفيذ ذلك إلى المكونات التالية:

كريم بانثينول.

حناء بيضاء ويفضل استخدام نوع موثوق من عند العطار.

ليمون.

ماء الورد.

طريقة التحضير:

في البداية ابدأي بعجن الحناء ولكن ليس بالماء. اعجنيها بماء الورد وقلبي جيدا ثم أضيفي الكريم حسب الكمية التي أنتجتها من الحناء.

أضيفي بعد ذلك عصير ليمونة أو اثنين حسب حجم الليمون مع التقليب.

وزعي من الخليط على البشرة وبعدها ترقبي مرور الوقت.

بعد حوالي ساعة اغسلي وجهك جيدا ونظفيه ثم جففي بفوطة قطنية ناعمة.

انظري في المرآة حتى تري وجهك أصبح مثل القمر.

بعد الانتهاء من الوصفة استخدمي كريم بانثينول وحده لترطيب بشرتك.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

إن كنت تستخدمين الكريم باستمرار لبشرتك من أجل التفتيح فهو في الحقيقة ليس فعال جدًا وحده في هذه النقطة، حيث أن هذا كريم يمنح بشرتك الترطيب بصورة أساسية، وهذا بفضل المادة الفعالة الموجودة فيه، وبالرغم من ذلك فهو مكون أساسي من ضمن مركبات الكثير والعديد من منتجات العناية بالبشرة وخاصةً المصنوعة للتفتيح.

كريم بانتينول يحمي بشرتك من الجفاف ومن العوامل السلبية التي تضغط عليها خاصة في فصل الصيف، وحتى في فصل الشتاء فالبشرة تصبح معرضة أكثر للإصابة بالجفاف بسبب برودة الجو، إلا أنك لو كنت تستخدمي كريم بانثينول فستنسي هذه المشكلة تمامًا.

كما يمكنك إضافة كريم بانثينول للعديد من الخلطات الأخرى لتحقيق حلم البشرة البيضاء مع استدامة النتائج فهو ليس مثل الكريمات المخصصة للتفتيح التي تعطيك بشرة بيضاء لفترة ثم بعدها تستعيد بشرتك اللون الأصلي الخاص بها، ولكنه يضاف إلى مكونات طبيعية لها القدرة على تفتيح بشرتك باستدامة.