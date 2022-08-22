جربيها روعة.. مخبوزات هشة ورائعة للفطار ببيضة واحدة فى دقيقتين خفيفة وقطنية بطعم رائع

جربيها روعة.. مخبوزات هشة ورائعة للفطار ببيضة واحدة فى دقيقتين، طريقة عمل مخبوزات للإفطار سهلة وبسيطة، وتوفر لك الكثير من أنواع الوجبات الخفيفة التي يمكن لأطفالك ولأسرتك تناولها على الإفطار أو فيما بين الوجبات أو حتى في العشاء، وتتميز هذه المخبوزات بكونها ذات عجائن سهلة وبسيطة المكونات، ولا تكلفك الكثير، حيث أنه من الممكن أن تصلي إلى عجينة مكتملة في خلال عشر دقائق فقط، وهذا ما سنوضحه لك بالتفصيل من خلال موضوعنا اليوم.

جربيها روعة.. مخبوزات هشة ورائعة للفطار ببيضة واحدة فى دقيقتين

لكي تصنعي مخبوزات يمكن تناولها مع الشاي بلبن أو اللبن السادة على وجبة الإفطار عليك أن تحضري المقادير التالية:

نصف كيلو دقيق.

ماء دافئ.

كيس خميرة جافة.

ربع كوب سكر.

علبة زبادي سادة.

زبدة بدرجة حرارة طبيعية.

نصف كوب لبن.

كيس فانيليا.

طريقة تحضير عجينة المخبوزات الأولية

تبدأ بوضع الدقيق في طبق مناسب.

ضعي الخميرة مع السكر مع قدر بسيط من الماء في وعاء صغير وقلبيهما وضعيهما مغطيان ثم انتقلي مرة أخرى إلى طبق الدقيق.

ضعي الزبدة على الدقيق ومعهما كيس الفانيليا وقلبي جيدًا.

استمري بدعك الدقيق بالزبدة حتى تكون خليط متماسك إلى حد ما.

بعدها يوضع اللبن ثم الزبادي واستكملي الفرك.

ابداي بإضافة الماء حسب ما تحتاج إليه العجينة فاستمري بلمها، ومتى ما وجدتها يابسه أضيفي بعض الماء.

بعد الوصول للشكل المطلوب للعجينة غطيها بكيس بلاستيك واتركيها لبعض الوقت.

تكملة عجينة المخبوزات المخصصة للإفطار

جزء آخر يضاف للعجينة لجعلها هشة أكثر، ويمكنك عجنهما مرة واحدة، أو فصلهما ثم المزج بعد العجن، والمقادير هي:

حوالي كيلو إلا ربع دقيق.

كيس كبير من اللبن البودر.

ملح.

زبت.

بيكنج باودر.

الطريقة:

ستبدأي هنا بإضافة اللبن البودر على الدقيق وتقلبيهم ثم تضعي رشة الملح.

أضيفي إليها الزيت والبيكنج باودر واعجني جيدًا ثم أضيفيهما إلى العجينة السابقة وابدأي بلمها ببعض الماء.

المطلوب هنا الوصول إلى عجينة غير قابلة للالتصاق، وفي نفس الوقت قوامها متماسك وجيد وناعمة ليس بها أي تكتلات.

ستغطي العجينة مرة أخرى ثم تتركيها على جنب.

حشوة مخبوزات الإفطار

هذه الحشوات تتطلب معها أيضًا إضافة بضعه مقادير لتزيين المخبوزات من الأعلى وبالطبع من المعروف أن هناك بعض الناس يحبون الحلوى والبعض الآخر لا يحبونها، لذلك يمكنك أن تحشي هذه العجينة بأي نوع من الحشوات التي ترغبين فيها، مثل الشوكولاتة الذائبة أو اللحم المفروم كما يمكنك حشوها بالجبنة وما سوى ذلك.

خطوات حشو العجينة