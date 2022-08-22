جل القهوة والنشا السحري من مستحضرات التجميل التي تمتلك العديد من العناصر الطبيعية الهامة لصحة البشرة حيث يعمل جل القهوة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعادة حيويتها ونضارتها إليها بشكل رائع، كما يتكون الجل من بعض المكونات الأمنة تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار جانباً، ويجعل البشرة أكثر نعومة وجاذبية، ويزيد من ترطيبها ويضيف لها رائحة عطرية جميلة، كما يستخدم الجل لإزالة التجاعيد المزعجة التي تواجه أغلب السيدات وتسبب لهم الكثير من الإزعاج عند وضع المكياج، وهو من أفضل أنواع الجل التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل جل القهوة والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين مهما كان عمرك.

مكونات عمل جل القهوة والنشا السحري

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

كوب صغيرة من مغلي القهوة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من جل الصبار.

ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير جل القهوة والنشا السحري لتبييض وتقشير البشرة بطريقة رهيبة وبكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي القهوة بعد أن يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام وبدون كلكعة. بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبح دافئ، ثم نضيف جل الصبار وزيت اللافندر ونقلب برفق حتى نحصل على خليط مثل الجل تماماً بعد ذلك نقوم بوضع الجل في علبة نظيفة ونقوم باستخدام كل يوم على البشرة لمدة 30 دقيقة ويترك حتى يجف، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

فوائد جل القهوة والنشا السحري للبشرة

يحتوي الجل على العديد من الفوائد المذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على التخلص من الاسمر والبقع الداكنة نهائياً.

يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويحافظ على نضارتها.

يستخدم لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التصبغات الجلدية.

كما يساعد على توحيد لون البشرة ويزيل التجاعيد.

يعيد للبشرة شبابها ويقلل من أنتاج الملامين الذي يسبب غمقان البشرة.

يجعل البشرة متفتحة وجميلة ويعيد بناء الأنسجة التالفة من جديد.

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