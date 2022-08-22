نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والتصبغات والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة، تبحث جميع الفتيات والسيدات عن وصفات مضمونة طوال فترة الصيف لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وهذا بسبب أشعة الشمس التي تسبب الاسمرار وظهور بقع غامقة في الوجه، ولا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية، لأنها لا تؤذي البشرة أبداً، ومن أقوى الوصفات التي تعطي نتيجة بسرعة وصفة الخميرة والنشا، فكما نعرف جميعا فإن النشا له فوائد كثيرة للبشرة وخاصة تفتيحها وتوحيد لونها، أما الخميرة فلها فوائد كثيرة للبشرة لا يعلمها الكثيرين، من هذه الفوائد قدرتها على تجديد خلايا البشرة وتخليصها من الحبوب والبثور، بالإضافة إلى قدرتها على تأخير ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، و لتحضير وصفة الخميرة والنشا لتفتيح البشرة نحتاج إلى :

كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تمامً، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد و نجففه ثم نرطبه جيداً، نكرر هذا الماسك أربع مرات في الأسبوع أي يوماً بعد يوم وسوف نحصل على نتيجة رائعة بعد أسبوع واحد.

طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه

يمكن استخدام الخميرة بمفردها لتفتيح البشرة، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ ثم البارد ونجففه ونرطبه، نكرر هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع، وبعد ذلك نلاحظ تغير كبير في لون البشرة.

وصفة الخميرة وماء الورد لتفتيح البشرة

كما يمكن عمل ماسك آخر من الخميرة لتفتيح البشرة، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من البن، ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بحركات دائرية ، ثم نتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد.