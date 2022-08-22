بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي في البيت وتغطية مثالية للشيب 

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تختار كل فتاة وربة منزل لون الصبغة المناسبة لبشرتها، حيث تختلف الاذواق وتختار كل فتاة ما يناسبها، ولكن نجد أن اللون الأشقر الذهبي الأكثر استخداما بين جميع ألوان الصبغات، وذلك لأنه يليق على معظم البشرات ويناسب عليها، كما أنه يفتح لون بشرة الوجه ويزيد من جمالها الخارجي، ويعتبر من أكثر الألوان الجذابة، ويمكن لجميع الفتيات استخدامه بكل سهولة، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل، بدلا من صبغه في صالونات التجميل ويصبح الأمر مكلف، حيث أنه يمكن صبغه في المنزل بكل سهولة من خلال إتباعك عدة خطوات سوف نوضحها لكِ سيدتي خلال هذا المقال.

طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي

يمكن صبغ الشعر في المنزل بنفس مكونات صبغ الشعر في صالونات التجميل ولكن هناك عدة معلومات مدونة على علبة الصبغة لابد أن تتبعيها سيدتي، حيث أن صبغ الشعر في المنزل بسيط ولا يحتاج إلى دقة، كما أنه يوفر الكثير من المال، ويمكن صبغ الشعر في المنزل من خلال قيامك بتوفير المكونات التالية.

المكونات

عبوة من الصبغة أو أكثر حسب كثافة الشعر.

غطاء رأس بلاستيكي.

فازلين.

بلسم للشعر.

الفرشاة المخصصة لفرد الصبغة.

مشط خشبي.

ملابس قديمة.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي

لا تحتاجين إلى مكونات أخري سوي المذكورة، ويمكنك من خلالها صبغ شعرك في المنزل لزيادة جمالك الأنثوي وكذلك لإخفاء أي شعر أبيض ظاهر في الرأس، فهو الحل الأفضل والأنسب إلى الشعر، كما أن هذه الطريقة بسيطة وموفرة، ويمكنك من خلالها توفير المال بدلاً من صبغ الشعر في صالونات التجميل، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة في إتباع الآتي.