كفوف الأميرات.. لن تصدقي النتيجة للوصفة السحرية لتقشير وتنعيم اليدين على طريقة البيوتي سنتر

هل فكرت ذات مرة في كيفية جعل يديدك ناعمة كالحرير؟ وما السر وراء نعومة يدين صديقاتك؟! إن الأمر سهلًا للغاية حيث تستخدم بعض الفتيات مقشر لليدين فالمقشر يساعد في التنعيم كما يساعد في الحصول على بشرة بيضاء، لذلك قررنا أن نجعلك تحصلين على طريقة مميزة تساعد في تقشير وتنعيم اليدين بكل سهولة وفي نفس الوقت ستكون موفرة.

تقشير وتنعيم اليدين

تمكني من تقشير يديدك واجعليهم ناعمتين كالحرير من خلال اتباعك للخطوات التي نعرضها عليك بعد التعرف على مكونات خلطة التقشير الرهيبة، وذلك كمايلي:

المكونات

سبعة حبوب من اللوز المحمص.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

أول خطوة لعمل المقشر الخاص باليدين فأنت بحاجة إلى مطحنة كهربائية لطحن حبوب اللوز، وبعد الطحن الجيد عليك بعمل الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية تحتاجين إلى طبق وضعي به اللوز المطحون”ثم نضع عليه عسل النحل وقلبيهم بشكل جيد.

الآن عليك بالخطوة الثالثة فقومي بوضع اللبن الحليب عليهم وقلبي جيدًا، ويمكنك استبداله بلبن زبادي، وبعد التقليب الجيد جاء موعد استخدام المقشر.

أنت الآن ستقومين بتقشير يديك فما هي الخطوة الرابعة عليك الآن بغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ؛ فهذا سيساعد على ترطيب الجلد ويسهل عليك تقشيره.

ضعي الخليط في هذه الخطوة على يديدك، واجعلي الخليط مفرودًا وطبقة المقشر سميكة.

بعد أن اكملتي فرد المقشر اتركيه لمدة ربع ساعة، أو للوقت الذي يحتاج إليه حتى يصبح جاف.

ابدئي الآن في فرك يديك حتى تزيلي المقشر الموجود عليهم، ولكن عليك الفرك بحركات دائرية.

عليك الآن أن تكرر ذلك حتى التخلص من المقشر، ثم اغسلي يديك بماء فاتر.

ادهني القليل من أي زيت مرطب متوفر لديك، ويفضل أن يكون زيت لوز.

استخدمي هذا المقشر ثلاثة مرات كل أسبوع.

في نهاية مقال تقشير وتنعيم اليدين فقد عرضنا عليكم افضل خلطة يمكنك استخدامها على الإطلاق حيث استخدمنا طريقة تحضير مقشر اللوز الطبيعي والذي يمنح بشرتك العديد من الفوائد ويرطبها ويلطفها، كما يساعد في تفتيحها فجربي ونعدك ألا تستخدمي غيره.