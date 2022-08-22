وصفة المعجزات.. تفتيح اليدين بسرعة في 10 دقائق آمنة ومجربة ستبهرك النتائج

تفتيح اليدين بسرعة من الأشياء التي ترغب بها كل سيدة ،حيث أن اليد تعتبر من مقاييس الجمال، ولأنها الجزء الذي يظهر باستمرار، نجد أنها تتعرض بشكل مباشر للشمس، والأشعة التي تنبثق منها، بالإضافة إلى تعرضها للمنظفات، والأشياء التي نستخدمها يومياً في التنظيف، كل تلك المؤثرات كافية للتأثير على جلد اليدين، والتغيير من لونه، وبالتالي سنجد أنها تكون أغمق من لون البشرة، فهل هناك طريقة سريعة لتفتيحها؟ هذا ما سنناقشه اليوم.

تفتيح اليدين بسرعة

في أوقات كثيرة نحتاج إلى وصفة سريعة تخلصنا من أمر ما، ولكن الكثير من الفتيات لديهن اعتقاد خاطئ بأن الخلطات الطبيعية لا تجدي نفعًا، ولكن على العكس فإن خير الطبيعة الذي حبانا به الله هو الأكثر نفعاً على الإطلاق، حيث أن كافة المنتجات الكيميائية الباهظة الثمن لابد وأن تحتوي على مكون طبيعي، ولذلك فإن وصفة اليوم سوف تبهركم بنتيجتها الرائعة، والسريعة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة. كبيرة من الطمي.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يجب أن نعلمكم بأن المكونات التي بين أيدينا الآن كل منها له فائدته، حيث أن جميعها مغذية، وتمنح الجلد الترطيب، وكذلك تزيل تماماً الجلد الميت، واللون الغامق للبشرة.

ويمكن استخدامها للأماكن الغامقة بالبشرة، فنقوم بإحضار إناء، ومن ثم نضع الشوفان أولاً، فهو يلعب الدور الأهم في تلك العملية، ومن ثم نضيف الزبادي، ونقوم بالتقليب جيداً حتى يتم التجانس.

وهنا نضيف الطمي، ونضيف إليهم عصير الطماطم، حتى نجد أن القوام أصبح متوسطاً، وغير ثقيل.

جاء هنا الدور على زيت جوز الهن،د وخل التفاح، وعصير الليمون، ونمزج بينهم.

قبل الاستخدام يفضل غسل اليدين لمدة 5 دقائق باستخدام المياه الدافئة حتى تتفتح المسام جيدا، ومن ثم

نقوم بوضع الخليط على اليدين، ونقوم بفرك اليدين خاصة العقل لأنها تكون أغمق من اليدين بشكل عام.

وهكذا نكون تخلصنا من الجلد الميت، نترك الخليط حتى يجف، وبعدها نغسل اليدين جيدًا من آثاره، ونجففها، ونضع قليل من المرطب الذي نستخدمه، ونكررها مرتين في الأسبوع، والنتيجة ستلاحظونها من الاستعمال الأول.

هكذا تتمكنون من تفتيح اليدين بسرعة البرق، ولكن احرصوا على تكرارها لأن النتائج الباهرة لا تأتي إلا بالاستمراية تذكروا ذلك دائماً، واجعلوه قاعدة في حياتكم بشكل عام.