وداعاً للبوتوكس والفلر.. كريم الكولاجين الطبيعي لشد الوجه بطريقة طبيعية وكوني أصغر 10 سنوات

تحتاج بشرة كل شخص منا إلى إنتاج مادة الكولاجين؛ فهي المسؤول الأول عن نضارة البشرة وعن الجلد المشدود وعدم إنتاجها في البشرة معناه ظهور التجاعيد؛ إلا أن ذلك أصبح سهلًا عندما يصل الإنسان إلى سن معين ويبدأ إنتاج الكولاجين في النقص، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا الأكثر تميزًا طريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة، وذلك بتكلفة لا تذكر.

كريم الكولاجين الطبيعي

حضري بنفسك كريم الكولاجين واستخدميه للحصول على بشرة مشدودة في وقت بسيط، وذلك من خلال أهم الطرق التي نعرضها عليك فيما يلي:

مكونات كريم الكولاجين

ربع كوب من زبدة الشيا الاصلية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

أربعة كبسولات من فيتامين E.

ستة ملاعق كبيرة مملوءة بالليمون المعصور.

كيف تصنعين الكولاجين في البيت لشد الوجة

في أول الأمر ستحتاجين إلى طبق من المعدن لوضعه على النار فأحضريه، وضعي على النار الهادئة جدًا.

بعد ذلك ضعي زبدة الشيا في الطبق، وقلبي باستخدام ملعقة بلاستيكية بهدوء حتى تذوب جيدًا.

ثم ضعي عصير الليمون عليها بعد ذوبانها بشكل جيد وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي زيت اللوز واستمري في التقليب، ثم ضعي عليهم كبسولات الفيتامين.

ثم يتم تقلب المكونات بشكل جيد، وترفع من على النار.

بعد ذلك اسكبي الخليط في علبة كريم قديمة مستعملة.

الآن اتركي الخليط حتى يصبح باردًا وبذلك يكون لديك أفضل كريم كولاجين يساعد في شد بشرتك وذلك بهذه المواد الطبيعية التي تساعد على نقاء بشرتك.

أما الآن حان وقت استخدام الكريم فعليك بغسل وجهك جيدًا، وتخلصي من آثار المكياج.

بعد ذلك خذي القليل من الكريم وافرديه على بشرتك.

ثم اجعلي كريم الكولاجين مفرودًا على بشرتك بشكل متساوي.

بعد ذلك اتركيه على بشرتك حتى يتشربه الجلد.

ثم ابدأي في غسل وجهك بشكل جيد بالغسول المناسب له.

بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ثم كرر استخدام كريم الكولاجين مرة واحدة يوميًا؛ لتحصلي على بشرة أكثر نضارة.

في نهاية مقال كريم الكولاجين الطبيعي فقد قدمنا لكم طريقة تحضير الكريم باستخدام زبدة الشيا، كما عرضنا عليكم طريقة استخدام الكولاجين الطبيعي بكل سهولة ليمنحك بشرة الشباب الخالية من التجاعيد تمامًا، كما سيمنع بشرتك من تكوين الخطوط الرفيعة المزعجة.