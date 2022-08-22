طريقة تكثيف الرموش والحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام لن تصدقي طول رموشك كأنها اصطناعية

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ، تبحث العديد من الفتيات عن طريقة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب باعتبار أن الحواجب والرموش هو سر جمال المرأة، لذا قد تقوم بشراء الماسكرا الجاهزة التي يعتقد بانها تعمل على اطاله الرموش ولكن على المدي القصير نلاحظ تساقط الرموش واحدة تلو اخري وهذا يسبب إزعاج وسوء الحالة النفسية للفتاة، لذا سنقدم لك سيدتي أفضل طريقة لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب باقل تكلفة وبدون اضرار الرموش والحواجب، فهي آمنه وسهلة ولا تسبب اي أضرار، سنعرض لكم أكثر من طريقة للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة.

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

سنعرض بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، ومن أحد هذه الطرق:

زيت الخروع يحتوي زيت الخروع على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لذا يفضل استخدامه في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، يستخدم بالطريقة التالية:.

نضع على قطنة نقطة صغيرة من زيت الخروع.

نضيف نقطة صغيرة من فيتامين اي E .

نمسح الحواجب والرموش بالقطنة.

يفضل وضعه في المساء وغسله في الصباح.

ينصح بتكرار هذه العملية يومياً.

الفازلين

يفضل الكثير استخدام الفازلين في الخلطات الطبيعية سواء للشعر او البشرة لما فيه من فوائد كثيرة، ويستخدم بالطريقة التالية:

نسيح الفازلين على حمام بخار مائي.

نحضر قطعة صغيرة من القطن ونغمسها في الفازلين.

ندعك القطنة في الحواجب ونمسح بها للرموش.

يفضل استخدام هذه الطريقة ليلا بشكل يومي.

يفضل استخدام هذه الطريقة ليلا بشكل يومي. يغسل الفازلين بالماء الدافئ.

زيت اللوز وجل الصبار

تعمل هذه المكونات على الحصول على النتيجة المرغوبة في أقل وقت، ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:

نحضر إناء صغير ونضع به ملعقتين من زيت اللوز.

نضيف ملعقتين من جل الصبار ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط على الرموش والحواجب لمدة نصف ساعة تقريباً او حتي يجف تماما.

ينصح بتكرار هذه العملية بشكل يومي للحصول على النتيجة المرغوبة.

نصائح للحفاظ على الرموش والحواجب

ينصح بتجنب استعمال مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.

غسل الوجه بالماء البارد لانه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

يفضل ازالة المكياج قبل النوم.

إتباع نظام غذائي صحي .

كما ذكرنا في المقال طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية بدون مواد كيميائية فتريد الكثير من الفتيات الحصول على رموش طويلة وكثيفة في وقت قصير فيمكنك استخدام زيت الخروع فهو من الزيون الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في. دقائق بدون اي مواد كيميائية كنا هو مكون طبيعي ليس له أي اضرارغ