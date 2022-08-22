بديل التاتو الطبيعي.. صبغ الحواجب بالحناء لمظهر رائع ونوري وجهك بمكون بسيط وطريقة كالكوافيرات

هل فكرت ذات مرة لماذا يتساقط شعر حواجبك بعد صبغها مباشرةً؟ إن السبب هو المواد الكيماوية المتواجدة بها؛ لذلك فإن الحل الأمثل للحصول على لون حواجب مصبوغ بشكل رائع دون تساقط هو الحناء فهي تحتوي على الكثير من العناصر الطبيعية التي تساعد على تغذية الشعر؛ لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة طريقة مميزة من أجل صبغ الحواجب بالحناء في المنزل بكل سهولة.

صبغ الحواجب بالحناء

أصبح أمر صبغ الحواجب في منزلك سهلًا للغاية إذ يمكنك صبغ وتقوية بصيلة شعرك بكل سهولة من خلال استخدام الحناء الطبيعية وبعض المواد البسيطة التي تمنحك لون مميز، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ارتدي الجوانتي الخاص بك في بداية الأمر.

ضعي في طبق صغير الحناء البودر، ثم ضعي عليها الكاكاو الذي يساعد في جعل لونها بنيًا.

أضيفي زيت الزيتون إليها وقلبيهم جيدًا، ثم ابدئي في وضع الماء بالتدريج حتى تصبح عجينة.

قومي بالتخلص من الشعر الزائد في حواجبك واجعليها بالشكل المفضل لديك، ثم قومي بقص الزائد منه.

ادهني المنطقة ما فوق الحاجب بالزيت، ثم المنطقة ما تحت الحاجب بزيت الزيتون؛ فهذا يساعد على عدم التصاق الحناء في جلدك.

الآن مشطي شعر حواجبك، ثم ضعي فرشاة حواجب نظيفة في خليط الحناء الذي أعددته.

مشطي شعر حواجب بالفرشاة التي بها الحناء جيدًا واستمري في ذلك لمدة دقيقة كاملة.

اتركي حواجبك لمدة ساعة بالحناء بعد ذلك قومي بالتخلص من خليط الحناء من على الحواجب بالماء.

اغسليها مرة أخرى باستخدام الصابون.

اشطفيه بالماء حتى تزول الرغوة.

قومي باستخدام قطعة من القطن المبللة بالزيت بمسح حواجبك جيدًا حتى تتخلصي من اللون المتبقي.

في نهاية مقال صبغ الحواجب بالحناء فقد قدمنا لكم طريقة للحصول على لون حواجب بني وذلك باستخدام الكاكاو؛ فهذه الخلطة من الخلطات الموفرة للغاية فجميع مكوناتها بالكاد متوفرة في منزلك، فعليك أن تبتعد تمام الابتعاد عن الصبغة للحواجب واستخدمي الحناء.