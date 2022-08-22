نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي التجاعيد والبقع.. كريم البقدونس والنشا الساحر لبشرة وكأنك في العشرين مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم البقدونس والنشا، من الأمور التي تهم كل فتاة، وكذلك النساء، القيام بتفتيح بشرتهم كل دائم، خاصة بعد تعرض البشرة للاسمرار لأي سبب من الأسباب، وخاصة الذهاب للمصيف في هذه الآونة، كما أنه قد يطرأ على البشرة بعد البقع الداكنة التي تتطلب عمل ماسك أو كريم تفتيح من أجل التخلص منها، حيث أن اسمرار البشرة قد يظهر الوجه بشكل غير مرغوب فيه، ويضيع جمال الفتاة بسبب ذلك، وهنا يكون لبد من وجود حل لتلك المشكلة.

كريم البقدونس والنشا

قبل أن نخوض في الحديث عن كريم البقدونس الحل لهذه المشاكل، والقادر على التفتيح في أسرع وقت، علينا أن نطلعكم على الفوائد التي سوف تحصلون عليها من خلال هذا الكريم.

فنجد أن البقدونس يعتبر أفضل حل لمن ينتمون لفئة البشرة الدهنية، حيث أنهم يعانون من تراكم الزيوت الزائدة بالبشرة، ولكن البقدونس قادر على امتصاص تلك الزيوت بشكل مباشر من البشرة.

أيضًا من يعانون من خشونة البشرة، نقدم لكم البقدونس والنشا كحل أفضل لذلك حيث أنهم يجعلوا البشرة تحصل على الترطيب الذي تحتاجه، فتتحول البشرة من الخشونة لتصبح ناعمة بشكل كبير.

أيضًا هما حل للتخلص من أي بقع أو تجاعيد قد تظهر بالوجه، فهما يستطيعان أن يجعلا البشرة مثل بشرة الأطفال في نضارتها ونظافتها، وفي مدى الصحة التي تنعم بها، فها بنا نتعرف على كيفية تحضير ذلك الكريم.

المكونات

ملعقتين طعام من مسحوق النشا.

فنجان واحد من عصير البقدونس.

ملعقة طعام كبيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

في إناء معدني، نقوم بوضع كمية النشا التي لدينا، ثم نضيف إليها عصير البقدونس، ثم نقوم بوضع هذا الإناء على النار.

علينا أن نقوم بتحريك هذه المكونات بشكل مستمر بواسطة ملعقة خشبية، حتى نحصل في نهاية الأمر على قوام متماسك.

بعد ذلك علينا أن نقوم بوضع الزيوت التي لدينا، ونقوم بتحريك الخليط مرة ثانية، حتى نحصل على الكريم الذي نريده.

نترك هذا الخليط حتى يهدأ بعد أن نرفعه من على النار، وبعد ذلك نقوم بتطبيقه على البشرة.

بعد أن نلاحظ أن هذا الخليط جف تمامًا على بشرتنا، علينا أن نقوم بشطف وجهها بشكل سريع بواسطة الماء الجاري، ويجب أن نكرر وضع ذلك الكريم بشكل يومي.

في نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومات التي تفيدكم، حيث أننا أردنا أن نطلعكم على كافة ما تحتاجونه في هذا الصدد، مع توضيح كيفية القيام بتحضير كريم البقدونس والنشا.