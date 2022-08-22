لبشرة ناصعة البياض.. ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة وتصفيتها كبياض الثلج وإزالة الجلد الميت

ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة، العديد من الفتيات وأيضا السيدات يكون لديهم رغبة مستمرة من أجل أن تكون بشرتهم ذات بياض براق، ومن أجل ذلك نجده يبحثون عن أفضل طرق العناية بالبشرة التي تستطيع أن تجعل البشرة خالية تمامًا من أي عيوب أو مشاكل، خاصة إذا تم استخدام ماسكات العناية بالبشرة التي تتكون من مكونات طبيعية، وذلك لكونها جعل البشرة تحل على كافة ما تحتاج إليه وتصبح مشرقة بشكل دائم كما تريد كل فتاة.

ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة

يعتبر ماسك القهوة من الماسكات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل تفتيح البشرة،.

وذلك لأنها تحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة، التي تستطيع التصدي لأي مشكلة من مشاكل البشرة، وعلاجها على وجه السرعة.

وبشكل عام فإن الماسكات الطبيعية أفضل من الماسكات التي يتم تركيبها من مواد كيميائية، والتي تضر البشرة بشكل كبير.

ولذلك نجد أن ماسكات القهوة تتصدر كافة ماسكات التفتيح، وذلك بالطبع يرجع لقدرتها على جعل البشرة ناصعة البياض.

ومن هنا سوف نقدم لكم أفضل ماسك للقهوة مع اللبن فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضيره.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة.

ملعقتين طعام كبيرتين من اللبن.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء فارغ ونظيف، نقوم بوضع كمية القهوة التي لدينا، ثم نقوم بوضع اللبن، وعلينا أن نقوم بخلطهم بشكل جيد، وذلك من أجل أن نحصل على خليك يكون متماسك ومتجانس بشكل كبير.

بعد ذلك يجب أن نقوم بشطف الوجه وكذلك الرقبة بواسطة المياه الفاترة، حيث أن ذلك يساعد بصورة كبيرة في المساعدة على فتح المسامات من أجل تطبيق الماسك.

بعد أن نجفف الوجه، نقوم بتطبيق الماسك على الوجه كاملًا، ثم نقوم بتطبيقه أيضًا على منطقة الرقبة، وعند الانتهاء من ذلك نترك الماسك لمدة 20 دقيقة كحد أقصى.

بعد انقضاء الوقت المحدد علينا أن نقوم بشطف الوجه بشكل جيد بواسطة المياه، وبعدها سوف نلاحظ الفرق في نصاعة الوجه.

في ختام هذا المقال، نكون قد استطعنا أن نقدم لحضراتكم كافة المعلومات التي تجعلكم تقومون بتحضير ماسك القهوة واللبن لتفتيح البشرة، والذي سوف يجعل البشرة بيضاء مثل الثلج.