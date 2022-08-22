ماسك النشا وماء الورد لتبييض الوجه 10 درجات الوصفة الكورية الأصلية

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عمر شويل - جدة الماسك الساحر ماسك النشا وماء الورد لتبييض الوجه، لقد خلق الله تعالى لكل داء دواء، ودواء كافة الأمراض نجده متواجد في الطبيعة من حولنا من خلق الله عز وجل، فعندما نتحدث عن الكثير من المشاكل التي قد تصيب البشرة، وذلك مثل حب الشباب الذي يظهر على البشرة بشكل كبير ويعكر صفوها، الأمر الذي يزعج الكثير من الفتيات التي تهتم ببشرتها بشكل دائم، ولكن لا يكون لديه الحل الرادع لمشكلة مثل هذه، ويأتي النشا وماء الورد للتصدي لهذه المشكلة بكل براعة.

ماسك النشا وماء الورد لتبييض الوجه

لم يقف دور النشا وماء الورد على علاج حب الشباب فقط، بل أنهما يساعدان في وقاية البشرة من العديد من المشكل، وذلك لكونها يتمتعان بخصائص تمكنهم من ذلك وعن جدارة.

يساعد كل من النا وكذلك ماء الورد في القيام بتقشير البشرة، وذلك يساعد على التخلص بشكل كبير من أي أثار للحبوب السابقة أو أي بقع وندبات قديمة.

كريم النشا لتفتيح البشرة ١٠درجات فوري

نجد أن كلاهما يحتوي على كميات كبيرة من العناصر المطهرة التي تسطيع أن تقضي على مشكلة حب الشباب التي هي عامل توتر للكثير، ويعتبران أفضل علاج ممكن تقديمه لكافة الأشخاص الذين يعانون من البشرة الحساسة، فيعملان على تهدئة البشرة والحد من تهيجها.

نجد أن أصحاب البشرة الدهنية يعانون من فرط إفراز بشرتهم للكثير من الزيوت الزائدة، فيستطع كل من النشا وماء الورد أن يقومان بعملية امتصاص لكافة هذه الزيوت.

طريقة عمل كريم النشا الكوري

ملعقة طعام واحدة كبيرة من النشا.

وملعقة طعام واحدة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء فارغ ومعقم نقوم بوضع كمية النشا التي لدينا.

بعد ذلك نضيف إليها ماء الورد،

ثم عند ذلك نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يمتزجوا تمامًا ونحصل على القوام لمرغوب.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الماسك على الوجه حتى يشمها كلها تمامًا.

ثم نترك الماسك على الوجه لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة فقط لا غير.

بعد ذلك وبعد أن يمر الوقت المحدد نقوم بشطف الوجه بواسطة المياه الباردة.

ثم نتأكد أننا تخلصنا من الماسك بشكل نهائي.

بعد ذلك سوف تلاحظون أن وجهكم أصبح مشرق.

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