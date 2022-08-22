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عمر شويل - جدة أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت من الوجه، إن كافة أطباء التجميل ينصحون دائمًا بوجوب القيام بتقشير البشرة، حيث أن الأمر ذات أهمية كبيرة، وتعود فائدة هذا التقشير على صاحبها على الفور، وأن عدم القيام بتقشير البشرة سوف يذهب بنا إلى منطقة خطر وحزر وهذا ما لا نريد أن نتجه إليه، واليوم سوف نسوقكم نحو القيام بتقشير وجهنا ولكن وأنتم في المنزل، دون الحاجة للذهاب لمتخصص في مجال التجميل، فالأمر بسيط ولا يحتاج لكل ذلك.

أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت من الوجه

من الأمور التي يجب أن نخبركم بها قبل أن نقدم لكم الطريقة التي سوف تستخدمونها في تقشير وجهكم، هو أن الجلد يستطيع أن يقوم بتجديد نفسه من وقت لآخر، الأمر الذي يعتبر هام للغاية.

فعند تجديد الجلد يذهب الجلد القديم، ويظهر جلد جديد ، ولكن المشكلة هنا هو أن بعض الجلد الميت يظل عالق بالبشرة، ولا يمكننا أن نتخلص منه إلا بواسطة التقشير الجيد للبشرة.

حيث أننا عندما لا نتخلص من هذا الجلد، فإنه سوف يعمل على المسام بشكل كبير، كما أن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور الكثير من حب الشباب، فضلًا عن البقع التي يصعب التخلص منها.

ولهذا سوف نقدم لكم الطريقة المثلى التي تساعدكم في تقشير وجوهكم بشكل سريع وبسيط.

الشوفان لتقشير الوجه

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الشوفان.

ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نظيف نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا، ونقوم بخلطهم بشكل جي حتى يتكون لدينا خليط متجانس ومتماسك، أشبه بالكريم.

علينا أن نأخذ هذا الخليط ونضعه على وجهنا، حتى يشمل الوجه بشكل كامل، ثم نقوم بفرك بشرتنا بشكل جيد من أجل أن نتخلص من كافة الجلد الميت، وذلك عن طريق قيامنا بحركات دائرية متكررة.

بعد ذلك علينا أن نترك هذا الخليط على وجهنا لمدة تصل إلى 15 دقيقة كحد أقصى، ثم نقوم بغسل وجهنا بواسطة الماء البارد والقيام بتجفيفه.

في نهاية ذلك المقال، نكون وبفضل الله تعالى قد أودعناكم المحتوى الأمثل الذي تبحثون عنه، والذي سوف يعينكم على معرفة طريقة تحضير أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت من الوجه.