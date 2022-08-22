جربي واحكمي بنفسك…كيراتين الخميرة والنشا لفرد الشعر وتنعيمه هيكون زي الحرير ولن تحتاجي للكوافير ولا البيوتي سنتر

كيراتين الخميرة والنشا لفرد الشعر وتنعيمه، تعتبر مشكلة الشعر المجعد أو الخشن من أكثر المشكلات التي تسبب إخراج ومضيق لأغلب السيدات والفتيات، ولذلك يبحث النصر على أسرع وأضمن وأسهل طريقة لفرد الشعر وجعله ناعم كالحرير، وظهر في القارة الأخيرة الكيراتين والبروتين كحل من ضمن الحلول لفرد الشعر المجعد وجعله ناعم، ولكن يوجد كثير من السيدات لا يقدرن على تحمل أسعاره، ولذلك كان من الضروري إيجاد حل آخر يناسب الجميع ويتكون من مواد طبيعية موجودة في كل بيت ومنخفض التكلفة، واليوم سوف نقدم لكِ وصفة الخميرة والنشا لفرد الشعر في أقل وقت ممكن.

كيراتين الخميرة والنشا لفرد الشعر وتنعيمه

سوف نقدم لكم وصفه النشا والخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

أهمية الخميرة والنشا للشعر

تحتوي الخميرة على عنصر فيتامين هـ بالإضافة إلى مادة السلينيوم التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتمنع تساقطه.

تمنح مادة السيلينيوم الشعر بلمعان وبريق رائع.

تحتوي الخميرة والنشا على مجموعة مميزة وكبيرة من الفيتامينات التي تحافظ على صحة الضهر وتجعله ينمو بشكل قوي وطبيعي.

تعمل الخميرة والنشا على جعل الشعر ناعم كالحرير.

يعطي الشعر ترطيب قوي.

وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر

يتم استخدام الخميرة والنشا في عمل كيراتين طبيعي يستخدم في ترطيب وفرد الشعر، إضافة إلى أنها تعتبر وصفة طبيعية فعالة وآمنة على الشعر وفروة الرأس.

مكونات وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر

5 ملاعق كبيرة الحجم من خميرة بيرة.

5 ملاعق كبيرة الحجم من نشا ذرة.

كوب زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كيراتين النشا والخميرة

عند عمل كيراتين طبيعي وآمن وبتكلفة بسيطة في المنزل، يجب عليكِ إتباع الخطوات التالية: