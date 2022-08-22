اقوي بوتكس طبيعي … القهوة وزيت الزيتون تزيل التجاعيد فورا والهالات السوداء لبشرة عشرينية

يعرف أن تناول القهوة يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وفي الآونة الأخيرة اكتشف الكثير من العلماء أن استخدام القهوة في وصفات العنايه بالبشره يعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يعمل على تنشيط الكولاجين الطبيعي الموجود في الجسم والذي يعطي البشرة الحيوية، ويجعلها خاليه من التجاعيد، كما أنها تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء وتعلق مسام البشرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على وصفات القهوة لتفتيح وتجديد خلايا البشرة.

وصفات طبيعية من القهوة لعلاج مشاكل البشرة

أصبحت القهوة الآن من المكونات التي يتم استخدامها على نطاق واسع في منتجات التجميل للبشرة والجسم، وذلك لأنها غنية بمواد وفيتامينات مفيدة للجلد مثل الكافيين ومضادات الأكسدة وعناصر تعمل على تنشيط الدورة الدموية وغيرها ، ويمكن إدخالها واستخدامها في خلطات طبيعية لإزالة التجاعيد والهالات السوداء وعلامات التقدم بالسن.

وصفة القهوة وزيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الأحماض ومضادات الأكسدة التي تفيد صحة الجسم، وبالتالي فإن لزيت الزيتون تأثير على البشرة في ترطيبها و التخلص ومحاربة التجاعيد والتهابات السودة وتفتيح البشرة، ولتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى:

كوب من القهوة المطحونة

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

في بولة صغيرة نضع القهوة ونضيف عليها زيت الزيتون ونخلطهم لنحصل على قوام أشبه بالكريمة.

ناخذ من هذا الخليط بأطراف الأصابع ندهن بحركه دائريه منطقة الوجه والرقبة.

نترك هذا الخليط على البشرة حتي يجف تماما.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء البارد وصابون زيت الزيتون، ليعطي البشرة المزيد من الترطيب.

كرري هذه الوصفه مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدوده خاليه من التجاعيد.

وصفة القهوة والعسل لإزالة الهالات السوداء

إن هذا المزيج من القهوة والعسل يعمل على شد الأنسجة المحيطة بمنطقة حول العين، مما يساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء التي تظهر في تلك المنطقة، والمكونات هذه الوصفة نحتاج إلى:

2 ملعقة كبيرة من القهوة

2 ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة تحضير الوصفة

في اناء نمزج القهوة والعسل ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا جدا.

ناخذ كمية من هذا الخليط وندهن من حول العينين والوجه كله في حركة دائرية.

نترك المزيج لمدة 10 دقائق.

بعدها نغسل البشرة بالماء البارد.

ويمكن وضع كريم مرطب بعد استخدام هذه الوصفة.

يمكن عمل هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

ماسك القهوة والبيض لازاله التجاعيد