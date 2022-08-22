نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العرايس السحري…كيم نيفيا مع الليمون لتفتيح وشد البشرة والتخلص من البقع هتلاحظي الفرق بنفسك من اول اسبوع في المقال التالي
كريم نيفيا مع الليمون لتفتيح وشد البشرة والتخلص من البقع، بشرتنا تحتاج إلى العناية والاهتمام بها جيداً لذلك يجب أن نختار أفضل المستحضرات والمنتجات التي تعطيها الحيوية والنضارة والإشراق، وبما أن هذا الموضوع يهتم به كثيرا من الناس خصوصا السيدات حيث يحاولون الوصول إلى العديد من الوصفات المجربة والتي أثبتت نتائج إيجابية، سنقوم بعرض وصفة مهمة ومفيدة وصحية وغير مكلفة، وصفة كريم نيفيا مع الليمون حيث تتكون هذه الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية والتي تعطي نتائج مذهلة عند المواظبة عليها.
كريم نيفيا مع الليمون لتفتيح وشد البشرة
يعتبر هذا الكريم من الوصفات المهمة لتفتيح البشرة والجسم، حيث يتكون من مكونات طبيعية تجعله مناسبا للبشرة وهي كالتالي:-
المكونات
- علبة كريم نيفيا الحجم الوسط.
- ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة طعام كبيرة من الحليب البودرة.
طريقة التحضير
- سنشرح كيفية تحضير وصفة كريم نيفيا مع الليمون لتفتيح المناطق الداكنة وترطيب البشرة وذلك كالتالي:-
- في وعاء نضع ملعقة الليمون مع ملعقتي الحليب البودرة ثم نقلبهم حتى تمام الاختلاط.
- نضع علبة كريم نيفيا مع الخليط السابق ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات ونحصل على قوام كريمي متجانس.
- نقوم بوضع هذه الوصفة بانتظام يومياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
- يبدو أن هذه الوصفة رائعة للغاية لذا يجب تجربتها.
فوائد كريم نيفيا للبشرة
- كريم نيفيا من الكريمات المعروفة والتي تقدم فوائد كثيرة للبشرة منها كالتالي:-
- ترطيب البشرة الجافة والحساسة والمحافظة على نضارتها، حيث إنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.
- التخلص من خلايا الجلد الميت وتنظيف البشرة.
- تفتيح البشرة الدهنية وإزالة الزيوت الزائدة بها من خلال عمل وصفة كريم نيفيا مع الليمون.
فوائد الليمون للبشرة
يعد الليمون من المكونات الطبيعية التي تعطي فوائد كثيرة للجسم والبشرة منها؛ كالتالي:-
- تجديد خلايا البشرة الميتة ، وإعطائها الحيوية والنعومة والإشراق.
- شد البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.
- تقليل النمش والبقع السوداء.
- يعتبر الليمون مطهرا طبيعيا للبشرة، حيث يعالج حب الشباب لاحتوائه على مضادات الجراثيم التي تقتل البكتيريا المسببة لها.
- يعمل على ترطيب الشفاه وتنعيمها والتخلص من البثور السوداء في الجسم.
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