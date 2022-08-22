نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية بالشاي الأخضر والزبادي لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت وشد التجاعيد لبشرة مثل القشطة في المقال التالي
نوضح إليكى فى هذا المقال كنز سوف يساعدك على التخلص نهائيا من إسمرار البشرة، وهو ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه، ويعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية والرهيبة والتى تساعد الوجه فى تبييض وتفتيح البشرة، ولكى تقومى بإعداد الماسك فى المنزل يجب أن تقومى بتحضير المكونات من المحلات والأسواق الخارجية والتى تباع بتكلفة بسيطة ورمزية، ومعظم مكونات هذا الماسك تتوافر فى كل بيت، والذى يتكون من الشاى الأخضر والزبادى والنشا والحليب والكركم والسكر، والشاى الأخضر من المواد الطبيعية التى تستجيب إليها البشرة فورا فتقضى نهائيا على البقع الداكنة وتعمل على تقشير الجلد الميت الذى هو السبب فى ظهور البشرة بلون داكن، والزبادى الذى له تأثير ومفعول سريع وقوى على تبييض وتفتيح الوجه، لأنه يحتوى الحليب الذي يساعد على ذلك، ويساعد ماسك الشاى الأخضر والزبادى على توريد الخدود، ومن منا لا يحب أن يتخلص من كل البقع والتصبغات الداكنة التى تجعل الوجه يظهر غير جميل.
مكونات عمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاى الأخضر
- إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى
- ثلاثة ملاعق صغيرة من النشا
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز
طريقة عمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه
- أولا نقوم بتنظيف الوجه بإستعمال غسول يناسب البشرة، ثم نحضر إناء ونضع به الماء والشاى الأخضر ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان.
- وبعد ذلك نقوم برفع إناء الشاى من على النار ثم نصفى الشاى بإستخدام المصفاة ونترك ماء الشاى الأخضر حتى يبرد.
- ثم نضيف إليه الزبادي والنشا والحليب البودرة والكركم والسكر ودقيق الأرز، ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نبدأ بتوزيع ماسك الشاى الأخضر والزبادى على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام ماسك الشاى الأخضر والزبادى مرتان فى الأسبوع حتى يظهر الوجه جميل مثل البدر.
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