وصفة صاروخية بالشاي الأخضر والزبادي لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت وشد التجاعيد لبشرة مثل القشطة

نوضح إليكى فى هذا المقال كنز سوف يساعدك على التخلص نهائيا من إسمرار البشرة، وهو ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه، ويعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية والرهيبة والتى تساعد الوجه فى تبييض وتفتيح البشرة، ولكى تقومى بإعداد الماسك فى المنزل يجب أن تقومى بتحضير المكونات من المحلات والأسواق الخارجية والتى تباع بتكلفة بسيطة ورمزية، ومعظم مكونات هذا الماسك تتوافر فى كل بيت، والذى يتكون من الشاى الأخضر والزبادى والنشا والحليب والكركم والسكر، والشاى الأخضر من المواد الطبيعية التى تستجيب إليها البشرة فورا فتقضى نهائيا على البقع الداكنة وتعمل على تقشير الجلد الميت الذى هو السبب فى ظهور البشرة بلون داكن، والزبادى الذى له تأثير ومفعول سريع وقوى على تبييض وتفتيح الوجه، لأنه يحتوى الحليب الذي يساعد على ذلك، ويساعد ماسك الشاى الأخضر والزبادى على توريد الخدود، ومن منا لا يحب أن يتخلص من كل البقع والتصبغات الداكنة التى تجعل الوجه يظهر غير جميل.

مكونات عمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشاى الأخضر

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق صغيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز

طريقة عمل ماسك الشاى الأخضر والزبادى لتبييض الوجه