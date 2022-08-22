نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر العرايس السريع بملعقة قهوة وخل تخلصي من أسمرار الجسم والجلد الميت نهائياً في المقال التالي

خلطة جهنمية من القهوة والخل تقضى تماما على إسمرار الجسم وكل البقع والتصبغات الداكنة لأنها تصنع من مواد طبيعية تتكون من القهوة والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون وماء الورد والنشا، وتستطيعى بمكونات متوفرة فى كل منزل وبأسعار رمزية جدا أن تصنعى هذه الخلطة بطريقة سهلة وسريعة وبدون أن تأخذ وقت فالقهوة من المواد الطبيعية التى تساعد على تبييض بشرة الجسم وتساعد القهوة مع زيت الزيتون على ترطيب الجلد أما الخل مع باقى المكونات يساعد على تقشير الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد فتلك الوصفة تعد من الوصفات الناجحة والممتازة والتى أثبتت فاعليتها بجدارة فى تبييض وتفتيح الجسم وظهوره أبيض مثل الثلج، وتساعد على تبييض الجسم بشكل طبيعي وآمن على كل أنواع الجلد لأنها لا تحتوى على مواد ضارة تسبب فى ضرر للبشرة. إليكى مكونات عمل مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار طريقة عمل مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم أولا قبل تحضير مقشر القهوة والخل نقوم بتنظيف الجسم بالماء الفاتر جيدا ثم تجفيفه بفوطة نظيفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به القهوة والخل الأبيض وعصير الليمون ثم يتم التقليب حتى تذوب القهوة تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون وماء الورد والنشا ومطحون الترمس وعصير الخيار على الخليط السابق ويتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بتوزيع مقشر القهوة والخل على الجسم كله ثم نتركه لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بإزالة هذا المقشر عن طريق تنظيفه بالماء الفاتر.

ويكرر إستخدام هذا المقشر يوم بعد يوم، وبعد ثلاثة أسابيع نلاحظ الجسم لونه أبيض وفاتح بإستخدام مقشر القهوة والخل وظهور الجسم بشكل جذاب وناعم. عمر شويل - جدة مقشر العرايس السريع بملعقة قهوة وخل تخلصي من أسمرار الجسم والجلد الميت نهائياً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر العرايس السريع بملعقة قهوة وخل تخلصي من أسمرار الجسم والجلد الميت نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.