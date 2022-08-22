الوصفة القنبلة للتخلص من البقع الداكنة في الوجه وإزالة أي أسمرار حتي لو سواد الفحم

البقع الداكنة التي تتواجد في الوجه من اكبر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات وتعتبر تلك المشكلة تظهر ودارجه في حياة العديد من الناس وتتسبب في عدم ظهورهم بالشكل الذي يرغبون به لان البشرة البيضاء الصافية الخالية من البقع الداكنة او الهالات السوداء او التجاعيد تجعل الفتيات يظهرون بشكل متقدم بالسن رغم صغر سنهم، وتجعلهم هذه المشكلة القيام بالقيام بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من تلك المشكلة وتعد الكريمات التي يقومون بشرائها من الصيدليات باغلى الاسعار تعمل على التخلص من الهالات السوداء او البقع الداكنة التي تسبب لهم العديد من المواقف المحرجة بالإضافة إلى ان تلك الكريمات تحتوي على مواد فعالة تتسبب في ظهور حب الشباب وتقشير طبقة الجلد السطحية التي تعمل على حماية البشرة لذلك علينا بالمحافظة عليها للتمتع ببشرة حيوية وذو نشاط وتعد الوصفة الغنية بالفيتامين سي من اقوى الوصفات التي تعمل على جعل البشرة خالية من البقع الداكنة نهائيا.

مكونات عمل وصفة للتخلص من البقع الداكنة في الوجه

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة للتخلص من البقع الداكنة في الوجه