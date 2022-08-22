نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت اليانسون بالطريقة والمقادير الأصلية وبنكهة اليانسون وبطعم مقرمش ودايب دوب في المقال التالي
يوجد الكثير من أنواع البسكويت مثل بسكويت النشادر وبسكويت البرتقال وبسكويت الشيكولاتة وبسكويت القرفة فكلها أنواع جميلة ولها طعم رائع، ولكن فيما يلى فى هذا المقال سوف نعرض إليكى نوع من البسكويت لذيذ ويقبل على تناوله العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار، وهو بسكويت اليانسون الذي عند عمله يحتاج إلى الدقيق والبيض والسكر واليانسون والبيكنج بودر والماء فالبسكويت عامة له قيمة غذائية عالية جدا وعندما يضاف إليه اليانسون يزيد من طعم البسكويت جمالا، وتصبح له رائحة خطيرة، وبسكويت اليانسون له فوائدة عديدة لإحتوائه على اليانسون الذى يعزز من مناعة الجسم، ويحمى ويعالج من نزلات البرد، ويعالج السعال والكحة الشديدة، ويعالج اليانسون أيضا الإمساك الشديد وآلام البطن، واليانسون له أيضا فوائدة رهيبة على البشرة فهو يساعد على تفتيح البشرة وإعطائها النضارة والحيوية، وتجدد وتنشط من الدورة الدموية.
مكونات عمل بسكويت اليانسون
- إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق
- كوب واحد كبير الحجم من زيت الذرة
- أربعة حبات من البيض
- كوب واحد كبير الحجم من السكر
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من اليانسون
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
طريقة عمل بسكويت اليانسون
- فى البداية نقوم بتحضير الخلاط أو المضرب الكهربائى ثم نقوم بوضع البيض والخل والفانيليا وعصير الليمون الزيت والسكر ثم يتم تشغيل الجهاز ويتم خلطهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من البيكنج بودر والدقيق واليانسون بالتدريج حتى لا يتكون تكتلات بالعجين ويتم الخلط جيدا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا عجينة بسكويت متماسكة.
- ثم يتم بعد ذلك تقطيع عجينة بسكويت اليانسون بإستخدام ماكينة ويتم تشكيله على حسب الرغبة.
- وبعد ذلك نقوم برص قطع بسكويت اليانسون على صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بإدخالها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة، ولمدة خمسة عشر دقيقة.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية بسكويت اليانسون من الفرن ونتركه يبرد ثم يقدم فى طبق التقديم، وبألف صحة.
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