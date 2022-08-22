كنز للعرايس.. ميبو والقهوة صاروخ الجمال للجسم والبشرة تبييض فورى من اول استعمال

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إليكم كيفية وطريقة استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة السمراء بإضافته مع بعض المكونات الأخرى، فكريم ميبو هو كريم موضعي للاستخدام الخارجي فقط وليس للجروح العميقة لأنه قد يؤثر تأثير سلبي على الجلد إذا تم استخدامه في الحالات الخطيرة، وبالرغم من أنه كريم طبي وينصح به الكثير من الأطباء إلا أنه في بعض الحالات يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه، وهو من أكثر الكريمات التي تمد الجلد بفوائد متعددة يمكننا توضيحها لكم خلال مقال اليوم. كيفية استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة السمراء مقادير تحضير الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان ونصف من كريم ميبو الطبي.

كوب صغير من بن القهوة.

لبن بودرة وماء بارد.

عدة قطرات من زيت الزيتون. خطوات تحضير وصفة الخميرة وكريم ميبو للتفتيح:- اخلطي كل المكونات مع بعضها بشكل كامل تدريجيًا واخلطيهم بواسطة ملعقة خشبية.

نظفي بشرتك تمامًا أو المنطقة التي تريدين تفتيحها في جسمك حتى يتم فرده عليها وهي نظيفة تمامًا.

بعد ذلك ابدئي في فرد الكريم على المنطقة المراد تفتيحها برفق ولطف لمدة خمس إلى سبع دقائق تقريبًا.

عملية التدليك هامة حيث أنها تعمل على تقشير الجلد الميت من الجلد وتتغلغل الوصفة إليه من الداخل.

اتركي الخلطة على المنطقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفها بماء دافئ وجففيها ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب. أهم فوائد كريم ميبو للبشرة والجلد يعد كريم ميبو بأي أنواعه سواء كريم ميبو العاد أو كريم ميبو سكار بأنه مناسب لجميع أنواع البشرة والجلد.

يعمل كريم ميبو على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة في الجسم ويقضي على الاسمرار في وقت قصير تمامًا.

مقشر جيد للبشرة والجلد فيقضي على مناطق الجسم المختلفة ويخلصها من الجلد الزائد ويعمل على تنعيم البشرة.

يهدئ من احمرار الجلد والبشرة والتهاباتها لأنه غني بالكثير من مضادات الأكسدة ويقضي على أي ميكروبات وبكتيريا تعاني منها البشرة أو الجلد.

يمكن إضافته مع بعض المكونات الأخرى بحيث يعمل على تفتيح البشرة ويقلل من أعراض الكريم الجانبية. ميبو لبشره صافيه لتفتيح البشرة والحصول على بشرة نضرة استخدمي كريم ميبو.

كريم ميبو له قدرة فعالة في تفتيح البشره وتصفيتها من الشوائب

احضري ملعقة من كل من الميبو والعسل والليمون وحليب البودرة.

احضري علبه قديمه وامزجي بها المكونات جيدا إلى أن تحصلي على قوام كريمي.

ادهني بشرتك صباحا ومساء من الكريم ويترك 15 دقيقه وبعدها يغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة .

استمري على الوصفه يوميا للحصول علي افضل النتائج. عمر شويل - جدة كنز للعرايس.. ميبو والقهوة صاروخ الجمال للجسم والبشرة تبييض فورى من اول استعمال - ثقفني

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