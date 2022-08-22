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تعتبر البرك من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية والتي تتميز بطعمها الجميل فهي تكون طرية جدا وهشة وتشتهر في الكثير من الدول وبالتحديد في تركيا لذلك تسمي بالبرك التركية، فيوجد للبرك التركية العديد من الأشكال المختلفة وأيضا يمكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات مثل اللحمة المفرومة أو الفراخ أو مكس من الجبن، وكل صغار السن وأيضا الكبار يحبون تناول هذه البرك وتقوم معظم الأمهات بعملها في البيت لتناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي. مكونات عمل البرك التركية باللحمة المفرومة خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر والجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة. طريقة عمل البرك التركية باللحمة المفرومة نقوم أولا بعمل عجينة البرك ونحضر طبق عميق ونضع به الدقيق والملح والحليب والسكر والخميرة ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك يتم إضافة الزبدة والزبادي ونقوم بعجن المكونات مع بعضها ثم نضع تدريجيا كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ويتم تغطية العجينة ونتركها لكي تختمر وفي هذا الوقت قومي بوضع طاسة عميقة على النار ونضع بها السمنة.

ثم نضيف اللحمة ورشة من الفلفل الأسود وعند تغيير لونها نضع البصل ونستمر في التقليب ونقوم بوضع الفلفل الأخضر والجزر.

ويتم تقليبهم ثم نضع الطماطم المبشور ونترك خليط اللحمة على النار لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم رفعه من على النار.

ثم قومي بتشكيل عجينة البرك ونقوم بحشوها باللحمة المفرومة ونضعها في صينية يتم دهنها بالزبدة وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي عمر شويل - جدة طريقة عمل البرك التركية على الطريقة الأصلية بحشوة اللحمة المفرومة بطعم ألذ وأفضل من المطاعم - ثقفني

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