ماسك الكوريين القنبلة لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة أي بقع غامقة وسمراء حتي لو زي الفحمة

من المعروف أن الوجه واليدين من الأشياء التي تشغل بال كل الفتيات بلا إستثناء وخاصة عند ظهور بعض المشاكل على هذه المناطق فمن أكبر المشاكل التي ممكن أن تواجه البشرة هي اللون الداكن أو إسمرار الوجه، وعادة أن هذا اللون يتواجد نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة فهذا هو السبب الرئيسي وراء إسمرار البشرة وكذلك اليدين وأيضا هذا اللون يكون بسبب عدم تقشير الوجه بإستمرار لأن قد يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة بكمية كبيرة فهذا الشيء مزعج للغاية لأن البشرة غامقة اللون ويكون ملمسها خشن، لذلك تبحث أغلبية الفتيات والسيدات عن الإستخدامات التي يكون لها القدرة على تبييض الوجه واليدين بشكل سريع ولكن تكون بطريقة طبيعية لكي نحافظ على البشرة ولا يحدث لها أي تأثير سلبي، لأن من المعروف أن البشرة يكون الجلد بها حساس فلابد من إستخدام الأشياء الطبيعية التي تفيد الوجه فمن ضمنها هي الماسكات الطبيعية فهذه الماسكات من الممكن أن نقوم بعملها في البيت حيث أنها تتكون من مكونات طبيعية تتوافر في أي مطبخ لذلك تكون غير مكلفة وبسيطة.

مكونات الماسك الكوري لتبييض الوجه واليدين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل الماسك الكوري لتبييض الوجه واليدين