لو عندك نشا وطماطم تعالي أقولك أزاي هيشيل الأسمرار وهيخليكي بيضاء وقشطة زي ملكات الجمال

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كل فتاة تريد أن يكون وجهها مثل البدر لذلك تقوم بالإعتناء بشرتها وتستخدم صفة رهيبة وسحرية، والتى ليس لها مثيل فتحتاج هذه الوصفة إلى النشا الابيض والطماطم وعصير الليمون وعصير الخيار ومطحون الترمس وزيت الأفوكادو، وبما أن تلك الوصفة مكونة من مواد طبيعية فإستخدامها آمن على كل أنواع البشرة فالنشا من المواد الطبيعية الذى يساعد بشرة الوجه على التفتيح ويزيل الجلد الميت ويزيل الرؤوس السواء والبثور، وعصير الطماطم يقلل من ظهور تجاعيد الوجه، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والطماطم يقضى نهائيا على إسمرار الوجه، وخلطة النشا والطماطم إستخدامها أفضل بكثير من المنتجات الجاهزة والضارة والكريمات الصناعية والتى تصنع أصلا من المواد الكيميائية التى تضعف جلد البشرة. إليكى مكونات النشا والطماطم لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم طريقة عمل وصفة النشا والطماطم لتبييض الوجه فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به عصير الطماطم وعصير الليمون وعصير الخيار ثم يتم التقليب الجيد.

ثم نقوم بإضافة باقى المكونات من النشا ومطحون الترمس وزيت الأفوكادو وزيت الزيتون والكركم ويتم تقليب تلك هذه المكونات مع بعضها البعض.

حتى تصبح خلطة النشا وعصير الطماطم جاهزة للإستخدام، وبعد ذلك نقوم بتنظيف الوجه بماء الورد وبعدها نقوم بغسله بالماء البارد.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة النشا والطماطم على الوجه جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف الخلطة.

وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ البشرة أصبحت مشدودة فلا داعى للقلق، وبعدها نقوم بفرك الوجه ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

ويكرر وضع خلطة النشا والطماطم على الوجه أربعة مرات فى الأسبوع، وتستخدم لمدة شهر، وبعد هذه المدة نلاحظ تفتيح وبياض الوجه مثل الحليب.

وبعد هذه المدة سوف يصبح الوجه أكثر بياضا، ويظهر الوجه بشكل جميل وجذاب بإستخدام وصفة النشا والطماطم. عمر شويل - جدة لو عندك نشا وطماطم تعالي أقولك أزاي هيشيل الأسمرار وهيخليكي بيضاء وقشطة زي ملكات الجمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك نشا وطماطم تعالي أقولك أزاي هيشيل الأسمرار وهيخليكي بيضاء وقشطة زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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