نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشوفان الاقتصادية على أصولها بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وهشة جداً ألذ كيك رجيم هتدوقيه في المقال التالي

تحرص جميع ربات البيوت على تقديم كل ما هو صحى ومفيد سواء كان أكلات مالحة أو حلويات لذلك تقوم بعمل كل شئ فى المنزل حتى تضمن صحة أفضل لأفراد عائلتها لذلك تقوم بعمل كيكة بطعم مختلف عن كل أنواع الكيك فسوف نقدم فى هذا المقال كيك الشوفان الذي يتكون من الحليب والزبدة الفلاحى والسكر والبيكنج بودر ودقيق الشوفان والبيض فهذه المكونات يتم شرائها من المحلات بأسعار توفر عليكى الكثير من ميزانية المنزل، ومعظم مكوناتها متوفرة فى كل بيت، ويتم تحضير كيكة الشوفان فى أسرع وقت، وبدون تعب، وسر نجاح كيكة الشوفان عدم فتح باب الفرن أثناء نضج الكيك، وإستخدام الدقيق المخصص لعمل الحلويات مع نخل الدقيق جيدا لإزالة أى شوائب به. مكونات عمل كيكة الشوفان كوب واحد كبير الحجم من الحليب

ربع كوب كبير الحجم من الزبدة الفلاحى

كوب واحد صغير الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب واحد كبير الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول كوب ونصف كبير الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة حبات من البيض

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل كيكة الشوفان قبل تحضير كيكة الشوفان نقوم بتشغيل الفرن حتى يتم تسخينها ويتم تشغيلها على درجة حرارة متوسطة ثم نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض والسكر والفانيليا السائلة وعصير الليمون ويتم الخلط جيدا حتى يصبح له قوام كريمى ثم نقوم بصب هذا الخليط فى وعاء مناسب.

وبعد ذلك نضيف إلى هذا الخليط الزبدة الفلاحى والحليب السائل ، ويتم التقليب جيدا بإستخدام مضرب يدوى، وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأبيض ودقيق الشوفان والبيكنج بودر.

ثم يتم الخلط فى إتجاه واحد حتى لا يخرج منه الهواء ثم نحضر قالب كيك مناسب ثم نقوم بصب خليط كيك الشوفان وندخلها الفرن ثم نتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

وللتأكد من نضج الكيكة نقوم بوضع طرف سكينة فيها فإذا أخرجنا السكين بدون عجين تكون الكيكة ناضجة، وبعدها نقوم بتقطيع كيكة الشوفان وتقدم فى طبق التقديم، وبألف صحة. عمر شويل - جدة كيكة الشوفان الاقتصادية على أصولها بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وهشة جداً ألذ كيك رجيم هتدوقيه - ثقفني

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