نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين للإزالة الشعر الزائد من الجذور وتفتيح المناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة الفازلين للإزالة الشعر الزائد، الشعر الزائد يسبب الكثير من المشكلات للسيدات لأن كل امرأه تحلم بالحصول على بشرة صافية، خالية من الشعر الزائد واي مشاكل للبشرة، فيبحثون عن وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد من الجذور مع تقليل الألم الناتج عن إزالة الشعر، ويقلل أيضاً من نمو الشعر في الجسم بدل من استخدام كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تعمل على زيادة نمو الشعر عند استخدامها.

معجزة الفازلين للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملح.

ملعقتين من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

الفازلين من المواد الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر الزائد، كما تساعد في ترطيب وتفتيح البشرة، فكل ما عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم ثم قومي بغسل البشرة وتجفيفها، ثم عليك وضع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط حتي يجف تماماً، ثم قومي بفرك الخليط وستجدين الشعر يتساقط منها، ثم قومي بغسل المنطقة وتجفيفها جيداً.

كنز رباني للإزالة الشعر من الجذور

المكونات

كركم.

دقيق الحمص.

الفازلين.

ملح خشن.

طريقة التحضير والاستعمال

هذه المكونات طبيعية مفيدة جداً للبشرة، ويمكن استخدامها للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم، فكل ما عليك خلط المكونات الكركم مع دقيق الحمص والملح، ثم قومي بتوزيع الخليط على البشرة في المناطق التي بها شعر زائد اتركي الخليط حتي يجف تماماً، ثم قومي بنزعة في عكس اتجاه نمو الشعر، ثم قومي بوضع الفازلين لترطيب البشرة وعدم حدوث أي التهابات بها، لأن إزالة الشعر الزائد قد يؤثر على البشرة ويعمل على حدوث التهابات.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد

من المواد الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها الخل والملح والفازلين، فعليك خلط المكونات وتوزيع الخليط على البشرة، نترك الخليط حتي يجف بشكل تام ثم قومي بغسل البشرة جيداً وتجفيفها، ثم قومي بوضع الفازلين لترطيب البشرة حتي لا يحدث التهاب بها من إزالة الشعر، ويجب اتباع الوصفة والاستمرار عليها لتقليل نمو الشعر كما يساعد في تفتيح المناطق الداكنة بشكل سريع.