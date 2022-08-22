طريقة عمل الفطائر الحلوةبالنوتيلا

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لكل محبي الفطير الحلو نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفطير الحلو بحشوات مختلفة بطريقة الفطاطري بطريقة سهلة وإقتصادية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وقدمي لأفراد أسرتك أحلى فطير فطاطري حلو ولذيذ وشهي. مكونات تحضير الفطير الحلو في المنزل كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف لتر من الماء.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الزبدة المذابة والزيت. لتزين وحشو الفطير الحلو نحتاج إلى:- كاسترد ثقيل وبارد بدون سكر.

مهلبية بالكريمة ثقيلة وباردة بدون سكر.

كوب من عسل النحل الأبيض.

فواكه مقطعة حسب الرغبة.

سكر أبيض بودر.

مكسرات حسب الرغبة.

زبدة اللوتس.

شوكولاتة النوتيلا. طريقة تحضير الفطير الحلو في المنزل نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض والملح ونخلطهم جيدا. نضيف الماء ونقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها لترتاح لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى ست كرات كل كرة عجين حوالي 250 جرام. نحضر صينية بها زيت ثم نضع فوق كرات العجين زيت. نقوم بتغطية كرات العجين ثم نتركها لترتاح لمدة ساعة ونصف. بعد ذلك نقوم بأخذ كرة ونقوم بفردها بواسطة النشابة بشكل مستطيل. ثم نقوم بدهنها بخليط الزبدة والزيت ونقوم بفردها وتخليل الهواء فيها جيدا. ندهنه الفطير مرة أخرى بخليط الزبدة والزيت ثم نقوم بتطبيقه على شكل مربع. ثم نقوم بأخذ كرة عجين أخرى ونقوم بفردها بنفس الطريقة السابقة. ثم نقوم بأخذ العجينة الأولى ونضغها في منتصف العجينة المفرودة ونقوم بتطبيق العجينة عليها. نعمل الأطراف رول لتعطينا شكل دائري ونقوم بإحضار صينية مقاس 28 سم. ندهن الصينية بقليل من الزيت ونضع فيها الفطيرة السادة وندهنها بالزبدة والزيت من الأعلى. ثم نقوم بعمل الفطيرة الثانية بنفس الطريقة مع إضافة كاسترد داخلها ونضعها في الصينية وندهنها بالزبدة والزيت. بعد ذلك نضيف المهلبية بالكريمة داخل الفطيرة الثالثة ونضعها في الصينية مع دهنها بالزبدة والزيت. نقوم بإدخال الفطير إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نترك الفطير حتى يأخذ لونا من الأسفل ثم نغلق الفرن ونشعل الشواية لتأخذ لونا من الأعلى. نقوم بإخراج الفطير من الفرن ونقوم بتزين أول فطيرة بالعسل الأبيض والفواكه. ثم نقوم بتزين الفطيرة الثانية بعسل النحل والسكر البودر والمكسرات. ونزين الفطيرة الثالثة باللوتس والنوتيلا والبندق ونقطع الفطير ثم يقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطائر الحلوةبالنوتيلا - ثقفني

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