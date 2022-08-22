تمتعي برموش وحواجب كثيفة وطويلة بسرعة الصاروخ بإستخدام تلك الوصفة المنزلية السحرية

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الوصفة السحرية التي تعمل على إطالة الرموش والحواجب هي وصفة الفازلين الطبي لان البعض من الفتيات يعانون من مشكلة تقصف وتساقط شعر الرموش والحواجب والتي تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول، ونتيجة لتلك المشكلة قامت العديد من الفتيات بإستخدام الميكاب او ماتسمى بالمستحضرات التجميلية التي تعمل على حل مؤقت لتلك المشكلة ومن امثلة تلك المستحضرات هي مصحح الحواجب الذي يوجد منه نوعان ومنه الجل او البودر حيث تقوم الكثير من هؤلاء الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة بإستخدام هذا المصحح الذي يعمل على تغزير شعر الحواجب وكذلك الذين يعانون من مشكلة شعر الرموش المتقصف يقومون بإستخدام الماسكرا التي تعمل على إطالة شعر الرموش ولكن تلك الماسكرا تتسبب في تساقط شعر الرموش وتقصفها مع مرور الوقت لذلك ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية.
مكونات عمل وصفة لإطالة شعر الرموش والحواجب
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ربع ملقعة واحدة صغيرة من زيت الخروع.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة لإطالة شعر الرموش والحواجب
- احضري اولا طبق او وعاء صغير وضعي به ملعقة واحدة ونصف من الفازلين الطبي وضيفي نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونين ببعضهما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ربع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون وضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد إعداد تلك الوصفة قومي بتحضير فرشاة وقومي بغمسها في تلك الوصفة وعليكي بوضع تلك الوصفة على شعر الحواجب والرموش وعلينا بتمشيطها جيدا.
- اتركي تلك الوصفة على شعر الحواجب والرموش لمدة ليلة كاملة وفي الليلة التالية قومي بغسل شعر الرموش والحواجب جيدا بالماء وعدم ملامسة العينين بتلك الوصفة وسوف تحصلين على شعر الرموش والحواجب غزيرة وإطالتها بالشكل الذي ترغبين بها لذلك ننصح الفتيات بإستخدام تلك الوصفة السحرية الجبارة وتجنبي إستخدام اي مستحضرات اخرى لافائدة لها.
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