اسهل واسرع طريقة لعمل الكريب المالح في دقائق مثل الجاهز بطريقة مضمونة 100%

يعد الكريب نوع من أنواع الفطائر المشهورة على مستوى العالم وينتشر في معظم الدول وبالتحديد في مصر حيث ان أغلبية الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناوله تناول الكريب، فهو من الأكلات التي من الممكن أن نقدمها في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في الفطار أو في وجبة العشاء ففي هذه الوجبات يتم عمله بالحشوة الحلوة مثل الشوكولاته أو المربى وغيرها أو يمكننا أن نقوم بحشوه بخليط من الجبن والخضراوات، فعند تناول الكريب في وجبة الغذاء فنقوم بحشوه بالفراخ المفرومة أو باللحمة المفرومة وهذا يتوقف على حسب الرغبة فيوجد نوعين من الكريب منه الكريب المالح والكريب الحلو، ولكن في هذا المقال فقد نقدم طريقة عمل الكريب المالح فهو الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل معظم الأطفال والكبار

طريقة عمل الكريب المالح السريع

مكونات الكريب المالح :

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من أي حشوه مالحة مثل الجبن.

طريقة عمل الكريب المالح :