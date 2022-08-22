نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل واسرع طريقة لعمل الكريب المالح في دقائق مثل الجاهز بطريقة مضمونة 100% في المقال التالي
يعد الكريب نوع من أنواع الفطائر المشهورة على مستوى العالم وينتشر في معظم الدول وبالتحديد في مصر حيث ان أغلبية الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن يعشقون تناوله تناول الكريب، فهو من الأكلات التي من الممكن أن نقدمها في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في الفطار أو في وجبة العشاء ففي هذه الوجبات يتم عمله بالحشوة الحلوة مثل الشوكولاته أو المربى وغيرها أو يمكننا أن نقوم بحشوه بخليط من الجبن والخضراوات، فعند تناول الكريب في وجبة الغذاء فنقوم بحشوه بالفراخ المفرومة أو باللحمة المفرومة وهذا يتوقف على حسب الرغبة فيوجد نوعين من الكريب منه الكريب المالح والكريب الحلو، ولكن في هذا المقال فقد نقدم طريقة عمل الكريب المالح فهو الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل معظم الأطفال والكبار
طريقة عمل الكريب المالح السريع
مكونات الكريب المالح :
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من أي حشوه مالحة مثل الجبن.
طريقة عمل الكريب المالح :
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع في هذا الخلاط كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضيف بيضة واحدة ويتم تشغيل الخلاط لخفق البيض وتجانسها مع الحليب.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ونستمر في تشغيله للحصول على عجينة ناعمة وسائلة.
- ونترك العجينة قليلا لكي ترتاح ثم نحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار وتكون هادئة وعند تسخين الطاسة قليلا يتم تجهيز كوب كبير نضع به كمية من عجينة الكريب.
- ونضعها في الطاسة ويتم فردها لتكون على شكل دائرة ونتركها ليتغير لونها من الوجهين ثم يتم رفعها من على النار ونضعها في طبق وبعد ذلك يتم حشو الكريب بالجبن.
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