مثل المخابز طريقة عمل الفطير المشلتت الاصلي بطريقة سهلة وطعم طري ولذيذ

يوجد العديد من الأكلات تحتاج بجانبها إلى الخبز، وبعض الأكلات لا يتم تناولها إلا بجانب الفطير المشلتت مثل العسل الأبيض والمش والعسل الأسود والجبنة القريش والقشطة فهذه الوجبة يمكن تناولها على مائدة الغذاء أو على مائدة العشاء، والعديد من الناس يفضلون تناول الفطير المشلتت بين الوجبات مع كوب الشاى أو كوب الحليب، وطريقة عمل الفطير المشلتت سهلة جدا، ويمكن أى ربة منزل تقوم بصنعها فى البيت بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة بسيطة، ومن هذه المكونات الدقيق والماء والملح والسكر والزبدة الفلاحى، وبهذه المكونات نصنع أحلى عجينة فطير ويتم تسويتها فى الفرن بطعم جميل وبنكهة لذيذة وشهية تجعل جميع الناس يقبلون على تناوله، وسوف نقدمه بنفس طعم الفطير الذى يصنعه الفلاحون فى الأرياف والقرى المصرية فلا داعى إطلاقا إلى شراء الفطير المشلتت الجاهز

طريقة عمل الفطير المشلتت الاصلي

مكونات عمل الفطير المشلتت الصعيدي :

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول إثنين كوب كبير من الماء الدافئ

ربع ملعقة صغيرة من السكر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

كمية كماسبة من الزبدة البلدى

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القشطة

طريقة عمل الفطير المشلتت :