وصفة الطحينة المنزلية لتبييض وتفتيح البشرة وتنقيتها من الحبوب والبقع الداكنة من أول أستخدام

الطحينة من افضل الماسكات التي يمكننا إستخدامها للحصول على بشرة بيضاء كالحليب لان الطحينة تحتوي على مواد فعالة تعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من البثور السوداء التي تتواجد في الانف والذقن وتعتبر وصفة الطحينة لها القدرة على التخلص من جميع تلك المشكلات التي تتواجد في البشرة، ويمكننا إدخال الطحينة مع العديد من المكونات الطبيعية التي تجعل الوجه بالشكل الذي ترغبين به حيث من المعروف ان البشرة من اكثر اجزء الجسم حساسية لذلك دائما ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية التي لا تترك اي اضرار على البشرة ويمكننا خلط الطحينة مع الزيوت الطبيعية التي تجعل البشرة بالشكل الذي ترغبين به، حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تتمكنين من التخلص من هذه المشكلات التي تسبب لكي الضيق والإحراج وتجعلنا نتائج تلك الوصفة السحرية الإستغناء عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى.

مكونات عمل وصفة الطحينة لتفتيح البشرة والتخلص من الأسمرار

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الطحينة لتفتيح البشرة والتخلص من الإسمرار