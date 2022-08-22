نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الطحينة المنزلية لتبييض وتفتيح البشرة وتنقيتها من الحبوب والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي
الطحينة من افضل الماسكات التي يمكننا إستخدامها للحصول على بشرة بيضاء كالحليب لان الطحينة تحتوي على مواد فعالة تعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من البثور السوداء التي تتواجد في الانف والذقن وتعتبر وصفة الطحينة لها القدرة على التخلص من جميع تلك المشكلات التي تتواجد في البشرة، ويمكننا إدخال الطحينة مع العديد من المكونات الطبيعية التي تجعل الوجه بالشكل الذي ترغبين به حيث من المعروف ان البشرة من اكثر اجزء الجسم حساسية لذلك دائما ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية التي لا تترك اي اضرار على البشرة ويمكننا خلط الطحينة مع الزيوت الطبيعية التي تجعل البشرة بالشكل الذي ترغبين به، حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تتمكنين من التخلص من هذه المشكلات التي تسبب لكي الضيق والإحراج وتجعلنا نتائج تلك الوصفة السحرية الإستغناء عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى.
مكونات عمل وصفة الطحينة لتفتيح البشرة والتخلص من الأسمرار
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة الطحينة لتفتيح البشرة والتخلص من الإسمرار
- احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بدمج المكونين ببعضهما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- بعد ذلك قومي بدمج وتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما، وبعد تجانس تلك المكونات قومي بالتوجه لغسل بشرتك بالماء الفاتر حتى تصبح نظيفة.
- بعد التأكد من الحصول على بشرة نظيفة قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك وقومي بفردها بطريقة متساوية وعليكي بتركها حتى تجف لمدة خمسة وعشرون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وكرري إستخدام هذه الوصفة مرتان او ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تحصلين على النتيجة المبهرة والبشرة المشرقة والنضرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الطحينة المنزلية لتبييض وتفتيح البشرة وتنقيتها من الحبوب والبقع الداكنة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.