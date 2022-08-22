النشا والخل كنز عظيم: لوجه كالقمر سيجعلك بنت 20 عام فوري2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل كنز عظيم , حيث يعتبر كنز رباني في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من أول استخدام, حيث يقضي الخليط الخرافي علي التجاعيد أيضا من اول استخدام للخليط الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب في أقل وقت ممكن, حيث يعد من أفضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل كنز عظيم لتفتيح البشرة من أول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات عمل النشا والخل كنز عظيم لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام فوري للخليط

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة لعمل الكنز الرباني في التبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ملعقة من الخل.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الماسك الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا الزبادي ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف الخل ونخلطهم جيدا حتي يتجانس المكونات بشكل جيد. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-