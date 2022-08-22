المعمول السعودي بالسميد ، يعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا يأخذ الكثير من الوقت عند عمله، ويعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، حيث أنه يمكن عمله بالمكسرات أو السمسم أو الملبن أو التمر وغيرها من الحشوات، ويعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والمشهورة في المملكة العربية السعودية، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المعمول السعودي بالسميد اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعمول السعودي بالسميد

يتكون المعمول السعودي بالسميد من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

٥ أكواب من السميد الناعم.

كوب ونصف من السميد الخشن.

مقدار كوب ونصف من السمنة.

كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.



مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

كيلو ونصف من معجون التمر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من القرفة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الهال.

مقدار رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالسميد اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به السميد والزبدة والسمنة ثم نضيف المحلب ونفرك المكونات جيداً وليس عجنها. ثم نضيف الحليب البودرة والخميرة الفورية ثم الحليب السائل الدافئ ونعجن المكونات جيداً ثم نضيف نصف كوب من الدقيق ونتركها ربع ساعة ترتاح. لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به معجون التمر والقرفة والهال وجوزة الطيب والزبدة وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً. ثم نفرد العجينة ونشكلها ثم نضيف ملعقة صغيرة من العجوة ونعلقها ونضعها في قالب المعمول ونشكلها ثم نرصه في صينية الفرن. نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

سر نجاح المعمول

هناك بعض الاسرار لنجاح المعمول وهي كالآتي:-

عليكي أولا الالتزام بالمقادير بمعايير مناسب للكمية المراد عملها.

يجب الزبدة أن تكون باردة فعليكي إذابة الزبدة على النار ثم نتركها حتي تبرد جيداً.

لا تعجني السميد بالزبدة بل قومي بفركها براحة اليد حتي يتشبع السميد بالزبدة.

قومي بإضافة القليل من الماء لأن كما زادت كمية الماء كلما كان المعمول جافاً.

يجب عدم المبالغة في العجن لأن كثرة العجن تعمل على نشاف المعمول.

عليكي عدم زيادة وقت التسوية لأنها تعمل على جفافه وتجعله قاسي.

عدم دخول صينية المعمول الي الفرن بارداً بدون أن تسخن جيداً.

وضع كمية مناسبة من الحشوة في العجينة حتي لا تكون زيادة وتتشقق.

للحصول على معمول طري وناعم تسخين الفرن على حرارة عالية قبل لمدة عشر دقائق.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-