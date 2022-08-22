نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
كيكة المانجو ، تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التى يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد الي اخر، حيث يمكن عملها البرتقال او الليمون أو القهوة أو الشوكولاتة وغيرها من النكهات، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من المحلات، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كيكة المانجو
تتكون كيكة المانجو من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- حبة من المانجو مقطعه مكعبات.
- كوب من الدقيق.
- ٤ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من اللوز المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- فنجان من الزيت.
- ربع كوب من اللوز مقطع شرائح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم نقوم بتحضير قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرش عليها القليل من الدقيق ونتركه جانباً.
- ثم بعد ذلك تحضير إناء ونضع به البيض والفانيليا ونصف كمية السكر ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نقوم بعد ذلك بتحضير إناء ونضع به مكعبات المانجو وباقي السكر ونضعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.
- ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد تماماً ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح واللوز المطحون ونقلب المكونات جيداً.
- بعد ذلك نضيف خليط المانجو الي خليط البيض ونخفق المكونات جيداً ثم نضيف الزيت مع الاستمرار في الخفق.
- نضيف بعد ذلك الدقيق الي الخليط السابق بالتدريج حتي الحصول على خليط متجانس وكريمي وثقيل.
- نسكب الخليط في القالب وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج جيداً.
- نخرج القالب من الفرن ونتركه حتي يبرد ثم نقلب الكيك في طبق التقديم وتقطيعها وتقديمها بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.