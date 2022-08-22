حضري كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

كيكة المانجو ، تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التى يحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي اخر، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد الي اخر، حيث يمكن عملها البرتقال او الليمون أو القهوة أو الشوكولاتة وغيرها من النكهات، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من المحلات، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة المانجو

تتكون كيكة المانجو من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

حبة من المانجو مقطعه مكعبات.

كوب من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

كوب من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من اللوز المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فنجان من الزيت.

ربع كوب من اللوز مقطع شرائح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المانجو اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-