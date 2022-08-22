في أسبوع فقط اصنعي كريم سحري وتخلصي من التجاعيد حول العين

يعد كريم التخلص من تجاعيد العين من الكريمات السحرية التي تعمل على إزالة تجاعيد العين والتخلص من الهالات السوداء بشكل مضمون، فكثير من الفتيات والسيدات يشكون من ظهور تجاعيد العين بشكل مبكر في مرحلة شبابية، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كريم طبيعي في المنزل والحصول على بشرة شبابية خالية من العيوب، كما يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي ماء الورد وفيتامين إي والبن ويعرف عن البن بفوائده الكثيرة للبشرة حيث أنه يحتوي على فيتامينات مضادة للأكسدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم للتخلص من تجاعيد العين بشكل مضمون في أسبوع واحد والحصول على بشرة شبابية.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

مكونات عمل كريم للتخلص من تجاعيد العين

لتحضير كريم طبيعي للتخلص من تجاعيد العين يجب توافر بعض المكونات الطبيعية البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من البن.

ملعقة من ماء الورد.

٢ كبسولة من فيتامين إي.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم للتخلص من تجاعيد العين يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتان من البن مع ملعقة من ماء الورد ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة كبسولات من فيتامين إي مع الخلط حتى نحصل على خليط كريمي متجانس سائل قليلاً.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-