هينور بشرتك.. العسل والليمون وصفة صاروخية لعلاج الكلف والبقع والتصبغات في 3 أيام ستزول نهائيا من الجسم والبشرة

ننشر لكم أفضل وصفة طبيعية لعلاج الكلف والتخلص منها نهائيًا، فالكلف هو عبارة عن بقع تظهر في الوجه وخاصة أسفل العينين ويظهر بشكل كبير أثناء وبعد فترة الحمل والرضاعة، وهو من أشهر المشاكل الجلدية التي تظهر على البشرة وتنتج تصبغات كثيرة عليها وتضعف طبقة الميلانين المسئولة عن هرمون تفتيح البشرة، ولكن يمكننا تزويدك ببعض الوصفات الطبيعية التي تعالج مشكلة الكلف وتخفيها تمامًا من على بشرتك في وقت قصير جدًا.

وصفة طبيعية لعلاج الكلف باستخدام الأفوكادو

المكونات المطلوبة:-

ثمرة أفوكادو كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون.

خطوات تحضير وصفة الأفوكادو لعلاج الكلف:-

قومي بغسل ثمرة الأفوكادو جيدًا من الأتربة والبكتيريا ثم قومي بتقشيرها وهرسها جيدًا ثم أضيفي معها العسل وعصير الليمون وقلبي الخليط.

اغسلي بشرتك أولًا ثم قومي بفرد الخليط عليها ودلكي لعدة دقائق ثم اتركي الوصفة على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل.

اشطفي بشرتك أخيرًا بماء دافئ وقومي بتجفيفها ثم رطبيها بكريم مرطب مناسب لنوعها و احرصي على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة خل التفاح لإزالة كلف الوجه

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-

كوب صغير من خل التفاح.

ماء دافئ بمقدار كوب صغيرة.

خطوات تحضير خلطة خل التفاح لإزالة الكلف:-

ضعي خل التفاح داخل الماء و قلبيهم وضعيهم في حمام مائي حتى تصبح الوصفة دافئة.

اشطفي بشرتك من الكريمات والأتربة والشوائب وحتى يتم وضع الوصفة على بشرة نظيفة.

بللي قطعة قطنية من الخليط وقومي بفردها على البشرة وخاصة على مناطق الكلف الموجودة في وجهك.

دلكي مع الفرد لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بترك الخل على بشرتك عشر دقائق حتى لا يضر البشرة.

ثم قومي بشطفها بماء بارد واحرصي على تمرير قطعة من الثلج على البشرة حتى يتم غلق المسام المفتوحة من الوصفة الدافئة.

جففي البشرة جيدًا من الماء ويجب عليك ترطيبها فعملية الترطيب من أهم عمليات العناية بالبشرة ويجب أن يكون الكريم مناسب لنوع بشرتك ويمكنك تكرارها مرة واحدة يوميًا أثناء الليل.

جل الألوفيرا للتخلص من الكلف

لعلاج البشرة من كثير من المشاكل وخاصتا الكلف استخدمي جل الالوفيرا.

جل الالوفيرا يحتوي على صمغ السكريات وهذا من العوامل المساعده في ازالة التصبغات والكلف وترطيب الجلد.

ضعي جل الألوفيرا على المناطق الداكنة ودلكي بلطف لمدة دقيقتين ثم اتركي وصفتك لمده تلت ساعه .

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول علي افضل نتيجة .

أوراق النعناع للتخلص من الكلف

للتخلص من الكلف وازاله التصبغات امزجي أوراق النعناع مع زيت جوز الهند.

يساعد أوراق النعناع علي صفاء ونضاره البشره من الشوائب والكلف والتصبغات .

احضري القليل من أوراق النعناع مع زيت جوز الهند ودلكي المزيج جيدا ثم ضعي القناع علي بشرتك واتركيه لمده نصف ساعه يوميا يستخدم هذا القناع يوميا للبشرة العادية أما أصحاب البشرة الدهنية يفضل مرتين فقط .