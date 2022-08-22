كنز للشعر.. الكوكولا كيراتين لفرد الشعر المجعد الخشن في ساعة نتيجة هتبهرك بطريقة طبيعية

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تعرفي على طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا، فالمشروبات الغازية لها فوائد أخرى غير شربها واستخدامها في تحضير الأطعمة وإنما يمكن أن تدخل في تحضير وصفات للشعر وفرده، فالكوكاكولا تحتوي في تركيبتها الداخلية عناصر تعمل على التخلص من تجاعيد الشعر وتعمل على فرده وتطبيقه، وسنقوم بتقديم طريقة تحضير الوصفة في السطور التالية من مقالنا اليوم إلى كل الفتيات التي تبحث عن طريقة صحية وفعّالة في فرد الشعر وتحضير كيراتين شعر طبيعي. طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا في المنزل المكونات المطلوبة:- خطوات استخدام الكوكاكولا على الشعر:- قومي بإحضار الكوكاكولا واحرصي على عدم تقريبا الكولا من ملابسك ومن عينيك حيث أنها تؤثر على الملابس بترك بقع عليها وقد تؤذي العين.

ابدئي في صب الكوكاكولا على شعرك من الأمام إلى الأسفل ودلكي فروة رأسك جيدًا لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.

اتركي الكولا على شعرك لمدة خمس دقائق على الأكثر لأن تركها على الشعر فترة طويلة قد يكون ضار بصحة الشعر.

اشطفي شعرك جيدًا بماء وشامبو أو بلسم ولكن من الضروري أن يكون خالي من السلفات ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا أو مرة واحدة. وصفة اللبن والعسل لفرد الشعر المكونات:- كوب صغير من اللبن السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة من نشا الذرة. خطوات تحضير وصفة العسل واللبن للشعر:- اخلطي كل المكونات مع بعضها ويمكنك خفقهم داخل الخلاط الكهربائي حتى يصبحوا عبارة عن خليط واحد متجانس وناعم.

بعد ذلك اغسلي شعرك من أي كريمات أو زيوت وشوائب وأتربة ثم ابدئي في فرد الخليط عليه بتقسيم شعرك إلى أربعة أقسام.

بشكل متساوي قومي بفرد الخليط على شعرك ثم قومي بتصفيفه بمشط خشبي واسع ثم قومي بلّفه وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة خمسة ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بعد ذلك بشامبو أو بلسم خالي من السلفات مع ماء بارد.

رطبي شعرك بعد ذلك واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. أضرار ومخاطر الكوكا كولا للشعر الكوكولا واحدة من المشروبات الغازية المساعدة في فرد وتنعيم الشعر دون تجاعيد.

أثبتت بعض الدراسات اضرار الكوكاكولا في الجسم والشعر والصحة العامة .

تحتوي الكوكاكولا على نسبة عالية من السكريات المساعدة في تصفيف الشعر ولكن يضر بفروة الرأس إذا لم يتم تنظيفه جيدا .

المادة الحافظة الموجودة في الكوكاكولا ضارة بالجسم وكذلك ضارة بالشعر على الرغم من فرده مثل المكواة. عمر شويل - جدة كنز للشعر.. الكوكولا كيراتين لفرد الشعر المجعد الخشن في ساعة نتيجة هتبهرك بطريقة طبيعية - ثقفني

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