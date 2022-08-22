نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البانثينول والنشا الخلطة المبهره للجسم والبشرة اتحداكى تستغنى عنها من اليوم في المقال التالي

خلطة بانثينول والنشا للتفتيح هي الموضوع الذي سنقوم بتقديمه لكم اليوم، يعد كريم البانثينول هو من الكريمات الأكثر فعالية وفائدة في الفترة الحالية ويمكنك استخدامه في عمل الكثير من الوصفات وقدرته على التخلص من البقع الداكنة في البشرة كبيرة جدًا، كما أنه يعمل على شد البشرة وجعلها ناعمة وأكثر شبابًا ويقضي على تجاعيد البشرة، وعند إضافته مع النشا تكون الفعالية أكبر وسنوضح لكم بخطوات بسيطة كيفية تحضير الوصفة وخطوات تطبيقها على البشرة. طريقة تحضير خلطة بانثينول والنشا للتفتيح المكونات المطلوبة:- ملعقتان صغيرتان من كريم البانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن البودرة.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

ملعقة ونصف كبيرة من نشا الذرة. خطوات تحضير وصفة البانثينول والنشا لتفتيح البشرة والجسم:- ضعي كل المكونات السابقة في علبة أو طبق عميق قليلًا وقلبيهم بشكل جيد بحيث يتجانس الخليط تمامًا.

ثم قومي بوضع الطبق داخل الميكروويف ليصبح عبارة عن خليط كريمي ناعم ومتماسك بشكل جيد.

بعد ذلك نظفي وجهك بماء دافئ ثم قومي بتطبيق الكريم عليها ودلكي بلطف لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

وبعد ذلك قومي بترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف بشرتك بماء بارد أو فاتر.

جففي بشرتك بعد تنظيفها ورطبيها ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا قبل النوم. ما هي فوائد النشا للبشرة؟ يعتبر النشا من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يمد البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يشد البشرة من التجاعيد ويجعلها خالية من أي آثار للشيب والشيخوخة.

النشا غني بالكثير من الأحماض الأمينية والعناصر التي تجعل البشرة صحية ونضرة وينقيها من أي شوائب وأوساخ ويزيل الجد الميت والزائد من عليها.

مفيد بالنسبة للبشرة الدهنية لأنه يعمل على امتصاص أي زيوت ودهون زائدة على البشرة ويحميها من حبوب الشباب ويحد من نسب ظهورها.

يساهم في تفتيح البشرة بشكل كبير ويحافظ على رطوبة الجلد حيث أنه يمده بالترطيب الذي يحتاجه لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

غني بالكربوهيدرات التي تجدد خلايا البشرة وتعطيها طاقة كبيرة ويخلصها من أي بقع داكنة واسمرار. عمر شويل - جدة البانثينول والنشا الخلطة المبهره للجسم والبشرة اتحداكى تستغنى عنها من اليوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البانثينول والنشا الخلطة المبهره للجسم والبشرة اتحداكى تستغنى عنها من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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