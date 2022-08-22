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تتعرض البشرة لبعض العوامل المؤثرة علي الجلد ولون البشرة، ومنها التعرض لأشعة الشمس الضارة والمباشرة والتعرض للأتربة، ويرجع أيضا سبب اسمرار الوجه واليدين لعدم الاهتمام بترطيبهم واستخدام مستحضرات التجميل والكريمات المضرة للبشرة، وتعرض اليدين المنظفات خلال التنظيف اليومى للمنزل وعدم ترطيبها بعد كل استخدام الخلطات التنظيف التى تسبب اسمرار اليدين وتجفيفها، فسوف نتعرف على بعض الماسكات الكورية لتفتيح الوجه واليدين في فترة قليلة وبأمان كامل، اليكم بعض الوصفات. اولا: خليط العرقسوس مع الشاي الاخضر المكونات:- ٢ ملعقة كبيرة من العرقسوس.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

قطرات من ماء الورد.

٢ كوب ماء.

٢ ملعقة من الشاي الأخضر. خطوات التحضير:- نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء ويضاف البيع العرقسوس ويرفع على النار ويترك حتى الغليان.

في وعاء آخر نضيف كوب الماء الآخر ونضيف عليه الشاي الأخضر ويوضع على النار حتى يغلى تماماً.

نقوم بتصفية الشاي الأخضر في وعاء والعرقسوس في وعاء آخر ويتركوا جانباً حتى يبردوا تماماً.

نقوم بمزج العرقسوس مع الشاي الأخضر في بولة ونضيف عليهم الجلسرين وماء الورد ونخلطهم جيدا.

نقوم بدهن الوجه واليدين بهذا الخليط عدة مرات.

يترك الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه واليدين من المزيج.

يكرر هذا المزيج ثلاث مرات أسبوعياً.

يساعد هذا الخليط على تفتيح الوجه واليدين ويجعل البشرة أكثر نقاء ونضارة. ثانياً: منقوع الأرز لتفتيح الوجه المكونات:- كوب من الأرز الأبيض.

كمية مناسبة من الماء. خطوات التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضع الارز وعليه كمية من الماء ويتم نقع الأرز بها لمدة ليلة كاملة بدرجة حرارة المطبخ.

في صباح اليوم التالى نقوم بتصفية الأرز من الماء مع الاحتفاظ بماء الأرز في زجاجة بخاخ.

نقوم بالاحتفاظ بالماء في الثلاجة لمدة يومين وبعد ذلك نقوم باستخدامها عن طريق رشها على الوجه ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة.

يغسل الوجه بالماء البارد وينصح بتكرار هذا المحلول يوما بعد يوم حتى يساعد على تفتيح الوجه ونعومته.

يساعد هذا المنقوع على انتاج الكولاجين بالبشرة ويجعل البشرة نقية كبشرة الأطفال. عمر شويل - جدة وصفة كورية خطيرة لتبييض الوجه واليدين وإزالة الجلد الميت لبشرة بيضاء كالثلج - ثقفني

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