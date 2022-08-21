نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدلية يزيل كل البقع السوداء والتصبغات من الوجه نهائيا حتي لو كنت سوداء فحمه هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

كريم من الصيدلية يزيل كل البقع السوداء،عادةً ما تتعرض بشرة السيدات للاسمرار وتكون البقع الداكنة والتصبغات بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو لتعرض بعض المناطق في الجسم للاحتكاك، لذلك تلجأ السيدات إلى شراء كريمات مبيضة ومستحضرات تجميل من أجل الحصول على بشرة موحدة بيضاء مفعمة بالنضارة والحيوية، إلا أن بعضها قد يسبب تهيج البشرة وتحسسها بسبب عدم تناسبها لنوع البشرة أو لاحتواها على مواد كيميائية من أجل الحصول على نتيجة فورية. كريم من الصيدلية يزيل كل البقع السوداء المكونات كمية صغيرة من كريم البانثينول.

كبسولة من فيتامين (E). طريقة التحضير يتم خلط كريم البانثينول مع كبسولة فيتامين (E)، وقلبيهما معاً جيداً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

طبقي الماسك الناتج على بشرتك أو المناطق التي تعاني من الاسمرار. اتركي الماسك على بشرتك طوال ساعات الليل. ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والغسول في الصباح الباكر.

كرري هذا الماسك من (2-3 مرات) كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة كريم بانثينول لازالة كل البقع السوداء من الوجه المكونات أنبوبة أو عبوة من كريم البانثينول. طريقة التحضير قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب (وجهك)، أو بالماء والصابون (جسمك) من أجل تنظيف البشرة.

جففي بشرتك جيداً بطريقة لطيفة (الطبطبة).

وزعي الكريم على كامل بشرتك بالتساوي، وابدئي بتدليك بشرتك جيداً، حتى تمتص الكريم بشكل كامل. فوائد كريم بانثينول للبشرة يتميز كريم البانثينول بأنه خفيف على البشرة، ولا يسبب أي ملمس دهني مزعج، إذ أنه يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة

كما يمكن استخدام كريم البانثينول من قبل الحوامل والمرضعات، علاوةَ على فعاليته في علاج تشققات حلمة الثدي أثناء فترات الرضاعة من خلال الترطيب القوي الذي يمنحه الكريم لجلد البشرة، بما يحافظ على سلامة الرضيع.

كما يمكن تطبيق كريم البانثينول على المناطق الحساسة، من خلال توزيع كمية بسيطة منه على تلك المناطق، وتدليكها جيداً بحركات دائرية بسيطة، حتى يتشرب الجلد كل كمية الكريم، ثم اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة كريم من الصيدلية يزيل كل البقع السوداء والتصبغات من الوجه نهائيا حتي لو كنت سوداء فحمه هتبقي ملكة جمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم من الصيدلية يزيل كل البقع السوداء والتصبغات من الوجه نهائيا حتي لو كنت سوداء فحمه هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.