 طريقة عمل كرات السمسم الهشة بطعم رائع أحلي من المخبوزات الجاهزة

كرات السمسم الهشة ، من المخبوزات الشهية التي تقدم محشية بحشوة السكر ومغطاة بطبقة من السمسم، وتعد من المخبوزات الطرية التي تمتاز بطعم شهي جداً ورائع، وهي من ألذ الفطائر التي يتم تحضيرها بالمنزل وتعتبر هي بديل للفطائر والمخبوزات الجاهزة التي تباع في المخابز والأفران، ومن مميزاتها هذه الفطائر أنها يتم عملها بكمية كبيرة ويتم حفظها داخل الفريزر، ثم يتم إخراجها من الثلاجة حتي تصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم تسخن وتقدم مع الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات السمسم الهشة بقوام رائع ومذاق لذيذ.

مكونات عمل كرات السمسم الهشة

يتم تحضيرها هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

٣ أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر(أو حسب احتياج العجينة).

كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح الأبيض.

للحشو

كوب من السكر.

للتغطية

نصف كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير كرات السمسم الهشة داخل المنزل بدون أي تعب أو مجهود والخطوات هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع الملح والبيكنج بودر جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزيت والزبادي والسكر ونبدأ بتشغيل العجان على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين حتى يتجانس الخليط تمامًا. نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا ونستمر في خلط جميع المكونات جيدًا، حتى يصبح لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك وتترك لمدة ١٠ دقائق حتى ترتاح ويسهل تشكيلها.

طريقة تشكيل العجينة

يتم تشكيل عجينة كرات السمسم بطريقة سهلة ومبسطة هي كما يلي:ـ

قبل تشكيل العجينة نقوم بتجهيز خليط التغطية نحضر طبق مناسب ونخلط فيه نصف كوب الماء مع ملعقتين من العسل الأسود جيدًا بواسطة ملعقة حتى يمتزجوا تمامًا. ثم نحضر طبق آخر ونضع فيه السمسم، بعد ذلك نبدأ في تشكيل العجينة تقطع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم. ترص الكرات في صينية كبيرة ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك لترتاح قليلاً، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ٢٠٠درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تمام قبل الخبز. بعد ذلك نقوم بفرد كرات العجين باليد قليلاً على شكل دائرة بسمك سميك. ثم تقوم بوضع رشة من السكر في منتصف كرات العجين ونلم الأطراف ونكورها مرة أخرى على شكل كرة. بعد ذلك نضع الكرات في خليط التغطية (العسل والماء)، ثم نضعها مباشرة في السمسم المحمص حتى يلتصق السمسم بها. ثم نحضر صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت، ثم يرص بها كرات العجين مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى. بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن التي تم تسخينها مسبقا في الرف الشبكي الأوسط ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة، حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الفاتح وعند تمام النضج تخرج كرات السمسم من الفرن وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.

نصائح وملاحظات هامة

يجب عند عمل أي نوع من المخبوزات داخل المنزل نحرص على اتباع بعض من النصائح والملاحظات الهامة من أهمها ما يلي:ـ