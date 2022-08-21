لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا هش وخفيف كالقطن وسريع واقتصادى واسفنجى بطعم خرافى بدون بيض ولا فرن مش هتبطلى تعمليها

لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا ، خبز البطاطس مع الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع المخبوزات التى يمكنك صنعها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك الذين سيطلبونها بشكل مستمر، وحتى لو لم تكوني تريدين صنعها في الفرن فبإمكانك فعلها في المقلاة الخاصة بك، أو على الطاسة بشكل اعتيادي، فهي لا تتطلب أي مصاعب ولا حالات خاصة لكي يتم صنعها، وبالتالي سنعلمك من خلال مقألنا عن طريقة جديدة لصنع هذا النوع من السندويشات ربما تفيدك مع أطفالك في ما بين الوجبات أو حتى في الوجبات الخفيفة.

لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا

هذا النوع من السندوتشات لذيذ جدًا ومكوناته متوفرة في كل منزل، ويتطلب منك تواجد هذه المكونات:

كوب ونصف دقيق.

ماء.

كيس خميرة فورية.

حوالي ملعقة من الملح.

رشة سكر.

زيت الزيتون.

حوالي أربعة بطاطس متوسطة.

زبد أو سمنة.

كيس جبنة موزاريلا.

الطريقة:

في طبق مستخدم للعجن يمكنك أن تضعي بعض الخميرة في الماء والسكر.

ثم امزجيهم سويًا حتى الذوبان ولا تنتظري.

ضعي الدقيق عليها ثم الملح، وقلبي جيدًا حتى تتكون العجينة.

بعدها أضيفي قدرًا من الحليب على أن يكون دافئًا، وقلبي تمامًا حتى يصبح الدقيق كله عبارة عن عجين.

ابدأي في لم العجينة وتكويرها بعد التأكد من كونها أصبحت ذات قوام مناسب.

كيفية حشو البطاطس داخل العجينة