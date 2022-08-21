نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا هش وخفيف كالقطن وسريع واقتصادى واسفنجى بطعم خرافى بدون بيض ولا فرن مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي
لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا ، خبز البطاطس مع الجبنة الموتزاريلا من أشهر أنواع المخبوزات التى يمكنك صنعها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك الذين سيطلبونها بشكل مستمر، وحتى لو لم تكوني تريدين صنعها في الفرن فبإمكانك فعلها في المقلاة الخاصة بك، أو على الطاسة بشكل اعتيادي، فهي لا تتطلب أي مصاعب ولا حالات خاصة لكي يتم صنعها، وبالتالي سنعلمك من خلال مقألنا عن طريقة جديدة لصنع هذا النوع من السندويشات ربما تفيدك مع أطفالك في ما بين الوجبات أو حتى في الوجبات الخفيفة.
لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا
هذا النوع من السندوتشات لذيذ جدًا ومكوناته متوفرة في كل منزل، ويتطلب منك تواجد هذه المكونات:
- كوب ونصف دقيق.
- ماء.
- كيس خميرة فورية.
- حوالي ملعقة من الملح.
- رشة سكر.
- زيت الزيتون.
- حوالي أربعة بطاطس متوسطة.
- زبد أو سمنة.
- كيس جبنة موزاريلا.
الطريقة:
- في طبق مستخدم للعجن يمكنك أن تضعي بعض الخميرة في الماء والسكر.
- ثم امزجيهم سويًا حتى الذوبان ولا تنتظري.
- ضعي الدقيق عليها ثم الملح، وقلبي جيدًا حتى تتكون العجينة.
- بعدها أضيفي قدرًا من الحليب على أن يكون دافئًا، وقلبي تمامًا حتى يصبح الدقيق كله عبارة عن عجين.
- ابدأي في لم العجينة وتكويرها بعد التأكد من كونها أصبحت ذات قوام مناسب.
كيفية حشو البطاطس داخل العجينة
- خذي صينية وادهنيها بالزيت وغطي العجينة بكيس بلاستيك وانتظري إلى أن تخمر وتتضاعف في الحجم.
- اسلقي البطاطس مع بعض الملح، ثم خذيها وصفيها من الماء واهرسيها واقسميها إلى كرات صغيرة.
- بعدها خذي قطعة وافرديها ثم ضعي فوقها بعض الجبنة الموتزاريلا ثم اغلقي البطاطس عليها بحيث تكون الجبنة في قلب البطاطس.
- اغلقي البطاطس واجعليها مكورة ومغلقة على الجبنة بالكامل، واستمري في فعل نفس الأمر مع باقي القطع.
- عودي إلى العجينة لتجديها قد تضاعفت، فقسميها إلى عدد من الكرات كذلك بأحجام متساوية.
- خذي النشابة وافردي كل عجينة وحدها، على أن تكون الطاولة أو المكان الذي تفردينها عليه مغطى بالدقيق.
- بعد فرد العجينة ضعي كرة البطاطس فوقها واضغطي عليها باليد، ثم اغلقي أطراف العجينة على البطاطس بحيث تكون مستديرة.
- بعد ما تفعلي ذلك عودي مرة أخرى لاستخدام النشابة لفردها، وهذه المرة تفرد العجينة بالبطاطس، بحيث تصبح سميكه إلى حد ما وليست رقيقة.
- نفذي الأمر مع باقي الكرات بالكامل ثم أحضري مقلاة يفضل أن تكون غير قابلة للالتصاق وادهنيها بالزيت ودعيها حتى تكتسب الحرارة.
- ضعي فيها قطع العجين بعد تبطيطها بالنشابة، وغطيها حتى تصبح ذهبية من الأسفل ثم اقلبيها على الوجه الآخر.
- لا تكوني متعجلة أثناء فعل ذلك، فاستخدمي النار الهادئة حتى ينضج العجين جيدًا وتلاحظي أن الخبز قد انتفخ وهذا من الأمور الطبيعية.
- حينما تخرجي الخبز من المقلاة بعد نضجه غطيه جيدا بفوطة نظيفة.
- من الممكن أن تدهني الوجه فيما بعد ببعض الزبد لاعطائه طعما ورائحة جميلة، ولكن هذا الأمر اختياري إن أحببت فاضيفيه وإن لم تحبي ذلك فلا بأس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لضيوف الغفلة.. خبز البطاطس الرائع مع الجبنة الموتزاريلا هش وخفيف كالقطن وسريع واقتصادى واسفنجى بطعم خرافى بدون بيض ولا فرن مش هتبطلى تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.