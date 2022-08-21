كرات اللحم بالصلصة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة أحلى من المطاعم

كرات اللحم بالصلصة ، من ألذ وأشهى الأكلات، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع، حيث يكثر تناولها في المطاعم، لما لها من مذاق خاص ومميز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بتتبيلة مميزة تكسبها مذاقها الرائع، لكي يمكنكم تحضرها في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة، بدلًا من تناولها في المطاعم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات اللحم بالصلصة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات اللحم بالصلصة

تتكون كرات اللحم بالصلصة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير كرات اللحم

900 جم لحم مفروم.

100 مل حليب.

ملعقة صغيرة ملح.

⅓ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص ثوم كبير الحجم مهروس.

حبة بصلة مبشورة.

بيضة.

4 ملاعق كبيرة بقسماط.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

مقادير الصلصة

70 جم زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

400 مل ماء.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

⅓ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة صوص المستردة.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

100 مل كريمة خفق بنسبة 33%.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات اللحم بالصلصة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم والبصلة المبشورة والثوم المهروس والبيضة والملح والفلفل الأسود والحليب والبقسماط، ثم نعجن جيدًا باليد حتى تتجانس المكونات. ثم نشكل خلطة اللحم إلى كرات حسب الحجم المرغوب. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت النباتي، ثم نقلي فيها الكرات من الجهتين لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نرفع الكرات من المقلاة. ثم نضيف إلي المقلاة الزبدة ونتركها حتى تذوب. ثم نضيف إليها الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط لمدة 4 دقائق. بعد ذلك نضيف الماء ونقلب قليلًا. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب قليلًا. ثم نضيف صوص المستردة والكريمة ونقلب قليلًا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نضيف كرات اللحم المقلية ونقلب قليلًا، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 7 دقائق. ثم نرفع المقلاة من على النار. ثم نقدم كرات اللحم بالصلصة في طبق التقديم مع الأرز بالشعيرية أو السلطة والعيش الفينو. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الأرز بالشعيرية

المكونات

ثلث كوب شعيرية.

2 أكواب أرز بسمتي.

3 أكواب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة ونصف سمنة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير