طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة سريعة التحضير بحشوة الجبن اللذيذة

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فطائر جلاش الطاسة ، من الوصفات المميزة واللذيذة وسريعة التحضير، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت ولا المجهود أثناء إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة، وتتميز بمذاق خاص ولذيذ للغاية، ويمكن حشوها بالعديد من أنواع الخضار المفضلة حسب الرغبة مثل الماشروم أو الفلفل أو الجزر فهي من الوصفات التي لا تتقيد بحشوة معينة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، وحلى البفاريا سريع التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة اللذيذة سريعة التحضير.
مكونات فطائر جلاش الطاسة
تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة رغم مذاقها اللذيذ والمميز، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:
- باكيت من الجلاش.
- سمن.
- جبنة شيدر.
- جبنة موزاريلا.
- شرائح رقيقة من الطماطم.
- شرائح من الزيتون المخلل.
طريقة التحضير
مما يميز وصفة فطائر جلاش الطاسة هو سهولة تحضيرها ففي دقائق معدودة تكون جاهزة للأكل وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بدهن ورقة الجلاش بالسمن ثم نضع فوقها طبقة أخرى من الجلاش وندهنها كذلك بالسمن.
- ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة الشيدر المبشورة في المنتصف.
- ثم نضع ثلاث ملاعق أخرى من الجبنة الموزاريلا ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة أربع شرائح من الطماطم وملعقتين من شرائح الزيتون المخلل.
- ويمكننا استبدال الحشوة ونضيف أي نوع خضار آخر مفضل حسب الرغبة.
- كما يمكننا كذلك وضع نوع واحد فقط من الجبن أو استبداله بالجبنة الكريمي.
- ثم بعد ذلك نقوم بضم أطراف ورقتي الجلاش على بعضهم البعض حتي تغلق الفطيرة جيدا.
- ونكرر الأمر مع جميع الكمية التي لدينا.
- ثم نقوم بإحضار طاسة بحجم مناسب وندهنها بالسمن ونضعها على نار بدرجة حرارة متوسطة.
- ثم نضع في الطاسة الفطيرة لمدة خمس دقائق على كل جانب حتي تتم تسويتها جيدا.
- وبعدما تتم تسوية الفطيرة نرفعها من على النار ونقوم بتسوية جميع الفطائر التي لدينا بنفس الطريقة.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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