طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة سريعة التحضير بحشوة الجبن اللذيذة

فطائر جلاش الطاسة ، من الوصفات المميزة واللذيذة وسريعة التحضير، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت ولا المجهود أثناء إعدادها، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة، وتتميز بمذاق خاص ولذيذ للغاية، ويمكن حشوها بالعديد من أنواع الخضار المفضلة حسب الرغبة مثل الماشروم أو الفلفل أو الجزر فهي من الوصفات التي لا تتقيد بحشوة معينة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، وحلى البفاريا سريع التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة اللذيذة سريعة التحضير.

مكونات فطائر جلاش الطاسة

تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة رغم مذاقها اللذيذ والمميز، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:

باكيت من الجلاش.

سمن.

جبنة شيدر.

جبنة موزاريلا.

شرائح رقيقة من الطماطم.

شرائح من الزيتون المخلل.

طريقة التحضير

مما يميز وصفة فطائر جلاش الطاسة هو سهولة تحضيرها ففي دقائق معدودة تكون جاهزة للأكل وطريقة تحضيرها كالتالي: