بخاخ ماء الورد لبشرة وردية ومشرقة كالبدر

يعد بخاخ ماء الورد ، من أقوي وأفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تعطي البشرة نضارة وحيوية وتعطي شعور للبشرة كأنها تتنفس، يعمل علي التخفيف من تهيج الجلد حيث أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يساهم في ترطيب البشرة الجافة ويمنحها رطوبة ونعومة جيدة، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر المفيدة للبشرة، واستخدامهت كتونر يعدد بشرتك للترطيب المثالي من الكريمات التي تستخدميها بعد ذلك، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بخاخ ماء الورد في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل بخاخ ماء الورد

يحتوي هذا البخاخ علي مكونات بسيطة وطبيعية موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

طبق صغير مصنوع من البلاستيك.

2 معلقة من لبان الذكر المطحون.

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير بخاخ ماء الورد للبشرة في المنزل وهي كالاتي:-

نضع ربع كوب ماء الورد في الطبق البلاستيك، ثم نقوم بوضع معلقتين من لبان الذكر المطحون عليهم. ثم يترك هذا الخليط مع بعضه لمدة يوم كامل حتي يصبح لونه مختلف عن اللون البدائي له. بعد ذلك نقوم بتصفية هذا السيرم من البواقي الناتجة من لبان الذكر. وذلك يتم عن طريق قطعة صغيرة من الشاش، أو يمكن استبدال قطعة الشاش الصغيرة بمصفاه تحتوي علي ثقوب رفيعة جداً. حتي لا يسمح بمرور بواقي لبان الذكر الموجودة في الخليط، ثم نضع هذا السيرم في بخاخ من الحجم المتوسط ونستخدمه مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً. وذلك بعد غسل الوجه جيداً بالماء ونكرر هذا لمدة شهر كامل وفي خلال هذه المدة سوف تلاحظين الفرق.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً له لا تعد ولا تحصي سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-