5 قصات وتسريحات موضة للشعر الكيرلي

اختيار قصة او تسريحة للشعر الكيرلي ممكن متبقاش مهمة سهلة لكتير من البنات ، ولكن احنا النهاردة هنساعدك في المهمة دي بأحدث 5 قصات وتسريحات للشعر الكيرلي ، تقدري تستوحي منهم اللوك بتاعك.
قصات وتسريحات للشعر الكيرلي:
1- تسريحة ضفاير:
الضفائر العلوية من التسريحات اللي بتبقى حلوة جدا على الشعر الكيرلي ، كل اللي هتعمليه اقسمي شعرك نصين ، وخدي جزء صغير من الشعر من جنب واحد واعمليه ضفيرة فرنسية ، وكرري الضفيرة للجنب التاني ، ممكن ترشي في الاخر سبراي مثبت للشعر عشان تحافظي عليه طول اليوم ويديه لمعة.
2- تسريحة رفع الشعر updo:
تسريحة انيقة جدا وبتحدد شكل الوش ، كل اللي هتعمليه ارفعي شعرك كله في الجزء العلوي من راسك وثبتيه بربطة شعر ، اسحبي كام شعراية من قدام حوالين الوش ، ممكن مع التسريحة دي كمان تضيفي باندانا من قدام او اكسسوارات للشعر على الجنب.
3- قصة شعر Shag:
القصة دي كانت من القصات الموضة جدا في الستينات والسبعينات ورعت موضة تاني السنة دي ، وتعتبر من انسب قصات الشعر للشعر الكيرلي ، وهي تسريحة مش بتحتاج انك ترجعي تظبطيها كل شوية او عناية كتير ، كل اللي هتعمليه بس انك تغسلي شعرك بالشامبو وتسيبيه ينشف بشكل طبيعي.
4- تسريحة Half buns:
تسريحة الكحكة دي من التسريحات التريندي جدا وبتطلع حلوة اوي على الشعر الكيرلي ، كل اللي هتعمليه هتقسمي شعرك نصين من قدام ، واعملي كحكة في كل جنب ، وسيبي باقي الشعر سايب.
5- قصة شعر Long bob:
قصة ال Long bob كمان من القصات الموضة جدا السنة دي ، واللي تقدري تجربيها مع شعرك الكيرلي ، ممكن كمان تجربي القصة اللي بيكون فيها الشعر مش طول واحد يعني اطول من قدام واقصر من ورا ، كمان هيكون حلو جدا مع الشعر الكيرلي.
5 اسرار للعناية بالشعر الكيرلي
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