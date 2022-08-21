طريقة عمل بسكويت التمر الاقتصادي بدون زبدة ولا سمن سهل وسريع

بسكويت التمر الاقتصادي ، من الأطعمة المغذية والمفيدة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية لاحتوائه على حشوة التمر التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، فهو من الوجبات الصحية والمغذية لعدم احتوائها على السمنة أو الزبدة فهو يتم تحضيره باستخدام الزيت النباتي فهو خفيف ويمتاز بقوام هش ورائع، ويعد من ألذ المخبوزات التي تقدم مع المشروبات الساخنة كالقهوة والحليب فهو بسكويت رائع وشهي جداً يتم تشكيله بطريقة سهلة جداً وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق لعمل بسكويت التمر الاقتصادي بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل بسكويت التمر الاقتصادي

٣ أكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

٢ حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للحشو

نصف كيلو من العجوة.

٢ ملعقة كبيرة من السمن.

١ ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت التمر الاقتصادي بطريقة سهلة وخطوات مبسطة هي كما يلي:ـ

نقوم بنخل الدقيق جيدًا مع البيكنج بودر واللبن البودرة والنشا بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم بعد ذلك نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر و الزيت. نبدأ بتشغيل العجان ونخلط المكونات جيدًا على أعلي سرعة، حتى يذوب السكر تمامًا ونحصل على قوام كريمي. ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا على الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط لمدة ٥ دقائق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نقوم بلم العجينة على هيئة كرة كبيرة، ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت. ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ثم توضع العجينة في الثلاجة وتترك لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها.

طريقة تحضير الحشوة وتشكيل العجينة

نقوم بتجهيز الحشو نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من السمن، ثم نضيف العجوة والقرفة ونقلب جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى تصبح ناعمة وملساء. ثم ترفع عن النار وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم تشكل على شكل أصابع طويلة. نخرج العجينة من الثلاجة ونفردها بواسطة النشابة على شكل مستطيل ثم نضع بها إصبع من أصابع العجوة بشكل طولي على طرفها. ثم نلف العجينة على العجوة لفة واحدة ثم نقطع العجينة بالسكين، ثم نغلق طرفي العجينة على الحشوة جيدًا حتى تصبح على شكل رول. بعد ذلك نضع على الرول من الأعلى باستخدام شوكة الطعام، بخفة حتى يأخذ شكل خطوط الشوكة، ثم يقطع الرول بواسطة السكين إلى قطع متساوية في الحجم. ثم نكرر نفس الخطوات مع كمية الحشوة والعجين المتبقية حتي الانتهاء من الكمية. ترص قطع البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت النباتي مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق بعضها البعض أثناء التسوية. بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت ويكتسب اللون الذهبي. وعند تمام النضج يخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تمامًا، ثم يرص في طبق التقديم ويقدم بألف هنا وشفاء.

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