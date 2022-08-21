نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من التمر اصنعي ميلك شيك التمر فى المنزل بطريقة بسيطة جداً في المقال التالي

يعد الميلك شيك من المشروبات الباردة اللذيذة، والتى تقدم خاصة فى فصل الصيف وذلك لتخفيف درجة حرارة الجسم، وتعطيكى إحساس بالنشاط والإنتعاش وكذلك فهو مغذي ومفيد جداً للجسم، وذلك لما يحتوي عليه من مكونات من اللبن والبلح اللذان يحتويان على كمية كبيرة من البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، لذلك فهو يعتبر مشروب مفيد جداً للأطفال والكبار للإستفادة من فوائده الكثيرة، وهو يقدم فى محلات الحلويات والكافيهات وعادة يكون باهظ الثمن لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمله فى المنزل، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز ميلك شيك التمر فى المنزل بالتفصيل. مكونات ميلك شيك التمر يتكون ميلك شيك التمر من ثلاث مكونات أساسية سوف نوضحها لكم فيمايلي: كوب من اللبن كامل الدسم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من التمر منزوع النواة.

٢ كوب من آيس كريم الفانيليا أو الكريمة المخفوقة. للتزيين شوكولاتة سايحة.

كريمة مخفوقة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل وتجهيز ميلك شيك التمر من أسرع وأسهل الطرق وشكلها وطعمها بيطلع زى الجاهزة وأحلى وهى كالتالي: أولاً نقوم بإحضار التمر وننزع النواة منه ونغسله جيداً ثم نقطعه الى قطع خشنة شوية. نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كوب اللبن كامل الدسم ونضيف عليه نصف ملعقة الفانيليا و كوب من تمر منزوع النواة السابق تقطيعه. نخلطهم مع بعض كويس على سرعة عالية لمدة دقيقة تقريباً مع تحريك التمر الى الأسفل وذلك عندما لا يمتزج مع اللبن. إذا كان الخليط سميك جداً يمكنك إضافة شوية من اللبن بالتدريج لتخفيفه حتى لا يصبح خفيف جداً وذلك لأن هذه الوصفة تحتاج أن يكون المزيج سميك شوية. بعد ذلك نقوم بإضافة كوبين من الآيس كريم البارد أو الكريمة المخفوقة الباردة ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. بذلك يصبح عندك الخليط جاهز وعليكي التحقق من الملمس واضافة بعض اللبن أو الآيس كريم عند الحاجة. نحضر الكؤوس التى سوف نسكب بها الخليط ونقوم بعمل شكل بها بالشوكولاتة السايحة. ثم نصب الخليط فى الكؤوس ونزينه بالكريمة المخفوقة وعليها خطوط من الشوكولاتة السايحة ويقدم بارد وبالف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بكوب من التمر اصنعي ميلك شيك التمر فى المنزل بطريقة بسيطة جداً - ثقفني

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