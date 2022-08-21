نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تيكي البطاطس المقرمشة الخفيفة فى المنزل زى الجاهزة وأحلى في المقال التالي

تعد تيكي البطاطس من الوجبات الإقتصادية اللذيذة، والتى تتكون من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وفى نفس الوقت مفيدة ومغذية، كما أنها من الوجبات التى تصلح للإفطار أو العشاء كوجبة سريعة وخفيفة، وكذلك يتم تحضيرها فى وقت قصير وبدون مجهود كبير، كما يمكنك تحضرها مسبقا ووضعها فى الثلاجة لتصبح جاهزة على القلي فقط، وهى تصلح جداً للمرأة العاملة لأن تحضيرها لا يكلفك الكثير من الوقت، وهى تقدم بجانب الأكلات كنوع من المقبلات أو تقدم منفردة بجانب الكاتشب أو المايونيز أو أى نوع صوص تفضلونه، لذا سوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تيكي البطاطس المقرمشة فى المنزل بالتفصيل. مكونات تيكي البطاطس المقرمشة تتكون تيكي البطاطس المقرمشة من مكونات إقتصادية وبسيطة وموجودة بالمنزل فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي: ٣ حبة من البطاطس.

١/٢ كوب من الجبنة المودزريلا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من البقسماط المطحون.

٢ ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

حبة من البيض.

زيت للقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل تيكي البطاطس المقرمشة سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي: نقوم بإحضار البطاطس ونقشرها ونغسلها جيداً ثم نقطعها الى مكعبات. نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي ثم نضيف عليها مكعبات البطاطس. نتركها حتى تغلي وتتسلق كويس ثم نخرجها من الماء. نضعها فى وعاء كبير ونهرسها كويس ثم نضيف عليها الجبنة المودزريلا المبشورة وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الملح. ونضيف عليهم ربع كوب من البقسماط المطحون وملعقتين من البصل الأخضر المفروم. ثم نضيف عليهم حبة من البيض ونقلبهم مع بعض كويس ونعجنهم باليد حتى يمتزجوا تماماً. بعد ذلك نقوم ندهن اليد بالزيت ونشكلها على هيئة أقراص صغيرة. نحضر طاسة ونضع بها زيت للقلي ونقلي الأقراص حتى تتحمر من الناحيتين. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الأكلات أو كوجبة منفردة بجانب الكاتشب أو المايونيز وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل تيكي البطاطس المقرمشة الخفيفة فى المنزل زى الجاهزة وأحلى - ثقفني

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